Полесье победило ЛНЗ, Черноморец уступил Ингульцу
В Украине состоялось несколько товарищеских матчей
6 июля состоялось несколько товарищеских матчей среди команд разных футбольных лиг. В частности, житомирское «Полесье» благодаря голу новичка Томандзото минимально победило черкасский ЛНЗ. «Черноморец» при отсутствии ряда основных футболистов в Одессе уступил «Ингульцу» со счетом 1:2, отличились Евдокименко у хозяев и Богунов и Лисняк – у гостей.
Товарищеские матчи
Полесье – ЛНЗ – 1:0
Гол: Томандзото, 53
Черноморец – Ингулец – 1:2
Голы: Евдокименко, 89 – Богунов, 7, Лисняк, 77
Горняк-Спорт - Александрия-2 - 2:2
Агробизнес – Подолье – 3:0
Куликов – Нива Тернополь – 0:3
Напомним, свои матчи выиграли также «Рух» и «Кривбасс», но они проводят сборы за границей.
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