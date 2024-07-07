Полесье победило ЛНЗ, Черноморец уступил Ингульцу

6 июля состоялось несколько товарищеских матчей среди команд разных футбольных лиг. В частности, житомирское «Полесье» благодаря голу новичка Томандзото минимально победило черкасский ЛНЗ. «Черноморец» при отсутствии ряда основных футболистов в Одессе уступил «Ингульцу» со счетом 1:2, отличились Евдокименко у хозяев и Богунов и Лисняк – у гостей.

Товарищеские матчи

Полесье – ЛНЗ – 1:0

Гол: Томандзото, 53

Черноморец – Ингулец – 1:2

Голы: Евдокименко, 89 – Богунов, 7, Лисняк, 77

Горняк-Спорт - Александрия-2 - 2:2

Агробизнес – Подолье – 3:0

Куликов – Нива Тернополь – 0:3

Напомним, свои матчи выиграли также «Рух» и «Кривбасс», но они проводят сборы за границей.