Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полесье победило ЛНЗ, Черноморец уступил Ингульцу
Товарищеские матчи
Черноморец
06.07.2024 16:00 – FT 1 : 2
Ингулец
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
07 июля 2024, 06:07 |
82
0

Полесье победило ЛНЗ, Черноморец уступил Ингульцу

В Украине состоялось несколько товарищеских матчей

07 июля 2024, 06:07 |
82
0
Полесье победило ЛНЗ, Черноморец уступил Ингульцу
ФК Черноморец

6 июля состоялось несколько товарищеских матчей среди команд разных футбольных лиг. В частности, житомирское «Полесье» благодаря голу новичка Томандзото минимально победило черкасский ЛНЗ. «Черноморец» при отсутствии ряда основных футболистов в Одессе уступил «Ингульцу» со счетом 1:2, отличились Евдокименко у хозяев и Богунов и Лисняк – у гостей.

Товарищеские матчи

Полесье – ЛНЗ – 1:0

Гол: Томандзото, 53

Черноморец – Ингулец – 1:2

Голы: Евдокименко, 89 – Богунов, 7, Лисняк, 77

Горняк-Спорт - Александрия-2 - 2:2

Агробизнес – Подолье – 3:0

Куликов – Нива Тернополь – 0:3

Напомним, свои матчи выиграли также «Рух» и «Кривбасс», но они проводят сборы за границей.

По теме:
Голы Твердохлеба и Задераки. Кривбасс переиграл Динамо Бухарест
Дубль Краснопира. Рух в спарринге разгромил Штурм
Чемпионки мира по гандболу взяли реванш у чемпионок Европы
Полесье Житомир ЛНЗ Черкассы Горняк-Спорт Черноморец Одесса Ингулец Агробизнес Подолье Хмельницкий Нива Тернополь контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мурат ЯКИН: «Мы незаслуженно едем домой»
Футбол | 07 июля 2024, 01:40 4
Мурат ЯКИН: «Мы незаслуженно едем домой»
Мурат ЯКИН: «Мы незаслуженно едем домой»

Главный тренер сборной Швейцарии прокомментировал поражение в серии пенальти от Англии

Шеннон Бриггс назвал боксера, который бил сильнее Кличко и Формана
Бокс | 06 июля 2024, 07:10 0
Шеннон Бриггс назвал боксера, который бил сильнее Кличко и Формана
Шеннон Бриггс назвал боксера, который бил сильнее Кличко и Формана

Именитый боксер отметил силу удара Леннокса Льюиса

Впервые в карьере. Роналду завершил выступления на Евро-2024 с антирекордом
Футбол | 06.07.2024, 07:11
Впервые в карьере. Роналду завершил выступления на Евро-2024 с антирекордом
Впервые в карьере. Роналду завершил выступления на Евро-2024 с антирекордом
S1mple ответил на вопрос про лучшего футболиста
Киберспорт | 07.07.2024, 03:40
S1mple ответил на вопрос про лучшего футболиста
S1mple ответил на вопрос про лучшего футболиста
Нидерланды – Турция – 2:1. Мощный камбек от оранжевых. Видео голов, обзор
Футбол | 07.07.2024, 00:58
Нидерланды – Турция – 2:1. Мощный камбек от оранжевых. Видео голов, обзор
Нидерланды – Турция – 2:1. Мощный камбек от оранжевых. Видео голов, обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
УЕФА оценил решение не назначать пенальти за игру рукой игрока Испании
УЕФА оценил решение не назначать пенальти за игру рукой игрока Испании
06.07.2024, 15:40 19
Футбол
Португалия – Франция – 0:0 (пен 3:5). Роналду едет домой. Видеообзор матча
Португалия – Франция – 0:0 (пен 3:5). Роналду едет домой. Видеообзор матча
06.07.2024, 01:12
Футбол
Испания – Германия – 2:1 (д.в.) Суперматч 1/4 финала Евро. Видео голов
Испания – Германия – 2:1 (д.в.) Суперматч 1/4 финала Евро. Видео голов
05.07.2024, 22:10
Футбол
Две серии пенальти подряд выиграть не удалось. Португалия уступила Франции
Две серии пенальти подряд выиграть не удалось. Португалия уступила Франции
06.07.2024, 00:46 63
Футбол
Минус две украинки. Стала известна половина участниц 1/8 финала Уимблдона
Минус две украинки. Стала известна половина участниц 1/8 финала Уимблдона
05.07.2024, 23:15 5
Теннис
Англия – Швейцария – 1:1 (5:3 по пенальти). Обзор четвертьфинала Евро
Англия – Швейцария – 1:1 (5:3 по пенальти). Обзор четвертьфинала Евро
06.07.2024, 22:22
Футбол
Сенсационное решение! Довбик определился, за какой клуб будет играть
Сенсационное решение! Довбик определился, за какой клуб будет играть
05.07.2024, 13:33 48
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем