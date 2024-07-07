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Рух Львов
06.07.2024 19:00 – FT 4 : 1
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Украина. Премьер лига
07 июля 2024, 02:00 | Обновлено 07 июля 2024, 02:08
107
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Дубль Краснопира. Рух в спарринге разгромил Штурм

Львовская команда готовится к новому сезону

07 июля 2024, 02:00 | Обновлено 07 июля 2024, 02:08
107
1
Дубль Краснопира. Рух в спарринге разгромил Штурм
Рух Львов

Львовский «рух» продолжает подготовку к новому сезону посредством контрольных матчей. После ничьей 2:22 со словенцами вторым соперником львовьян на сборах стал австрийский «Штурм», игра проходила в австрийском городе Гралла.

Матч прошел при уверенном преимуществе украинцев. Голами отличились Денис Пидгурский (с пенальти), дважды новичок команды Игорь Краснопир и Ярослав Карабин, а вратарь Дмитрий Ледвий отразил один из двух назначенных в его ворота пенальти. В конце игры Богдан Слюбик заработал красную карточку за фол последней надежды.

Следующая игра состоится 9 июля против хорватского «Хайдука».

Товарищеский матч. «Рух» (Львов, Украина) – «Штурм» (Грац, Австрия) 4:1 (2:0)

6 июля 2024 года. Гралла, Австрия

Голы: Пидгурский, 4 (пенальти), Краснопир, 35, 63, Карабин, 78 – Саркария, 85 (пенальти)

Нереализованный пенальти: Саркария, 53 (сейв голкипера)

Удаление: Слюбик, 84 (прямая красная)

«Рух»: Ледвий, Сыч, Слюбик, Холод (Товарницкий, 75), Роман (Савчук, 75), Пидгурский, Притула (Слюсар, 57), Дидык (Таллес, 46), Рунич (Карабин, 46), Лях (Непейпиев, 61), Краснопир (Клайвер, 67)

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Рух Львов Штурм Грац товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Игорь Краснопир
Сергей Рипьюк Источник: ФК Рух Львов
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"дякувати" бєні ми нажаль не побачимо сильнішу львівську команду в єврокубках цього року(((( Сподіваюсь в цьому сезоні Рух буде 2м після Шахтаря
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