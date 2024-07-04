Рух – Кечкемет – 2:2. Спарринг в Словении. Видео голов и обзор матча

В первом спарринге на предсезонных сборах в Словении львовский «Рух» встретился с венгерским «Кечкеметом».

Одной из особенностей этого товарищеского матча было то, что тайм длился не стандартные 45 минут, а 60.

Товарищеская игра завершилась со счетом 2:2, а у желто-черных по голу в каждом из таймов забили Краснопир и Панченко.

Активнее всего поединок начали венгры, и Дмитрий Ледвий несколько раз выручил «руховцев». Впрочем, в середине тайма инициативу перехватили «желто-черные» и начали больше контролировать мяч. А на 39-й минуте Денис Пидгурский великолепной дальней передачей нашел в штрафной Василия Рунича, который отдал под удар Краснопиру – Игорь точно пробил, открыв счет в матче. Впрочем, уже через пять минут в похожем стиле забили игроки «Кечкемета», а голом отличился Палинкаш. На 56-й минуте венгры вышли вперед: Катона удачно сыграл после подачи с углового.

Во втором тайме обе команды проводили активную ротацию состава, тогда как «Рух» окончательно взял мяч под свой контроль. На 110-й минуте одно из таких владений завершилось эффектной дальней передачей в исполнении Андрея Кители на Сергея Панченко, который красиво первым касанием обработал мяч, а вторым – опрокинул голкипера и сравнял счет в игре.

В итоге – ничья со счетом 2:2. Следующий поединок на заграничном сборе «Рух» сыграет против чемпиона Австрии – «Штурма». Эта игра состоится в субботу, 6 июля.

Товарищеский матч

3 июля 2024 года. Рогла (Словения)

Рух (Львов, Украина) – Кечкемет (Венгрия) – 2:2 (1:2)

Голы: Краснопир, 39, Панченко, 110 – Палинкаш, 44, Катона, 56

Рух: Ледвий (Герета, 60), Сыч (Китела, 82), Слюбик (Слесарь, 60), Холод (Товарницкий, 60), Роман (Савчук, 78), Пидгурский (Денисов, 100), Дидык (Бойко, 84) , Таллес (Притула, 60), Рунич (Непейпиев, 67), Лях (Клайвер, 78), Краснопир (Панченко, 80)

Видео голов и обзор матча