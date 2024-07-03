Результативная ничья. Рух не смог обыграть венгерский Кечкемет

3 июля львовский «Рух» провёл свой первый спарринг на предсезонных сборах в Словении. Соперником стал венгерский «Кечкемет».

Одной из особенностей этого товарищеского матча было то, что тайм длился не стандартные 45 минут, а 60.

Активнее поединок начали венгры, и Дмитрий Ледвий несколько раз выручил «руховцев». Однако в середине тайма инициативу перехватили «жёлто-чёрные» и начали больше контролировать мяч. На 39-й минуте Денис Пидгурский отличной дальней передачей нашёл в штрафной площадке Василия Рунича, который отдал под удар Краснопиру – Игорь точно пробил, открыв счёт в матче. Однако уже через пять минут в похожем стиле забили игроки «Кечкемета», и голом отметился Палинкаш. На 56-й минуте венгры вышли вперёд: Катона удачно сыграл после подачи с углового.

Во втором тайме обе команды проводили активную ротацию состава, в то время как «Рух» окончательно взял мяч под свой контроль. На 110-й минуте одно из таких владений завершилось эффектной дальней передачей в исполнении Андрея Кителы на Сергея Панченко, который красиво первым касанием обработал мяч, а вторым – перекинул голкипера и сравнял счёт в игре.

В итоге, ничья со счётом 2:2. Следующий поединок на зарубежных сборах «Рух» сыграет против чемпиона Австрии – «Штурма». Эта игра состоится в субботу, 6 июля.

Товарищеский матч. 3 июля. Рогла, Словения

«Рух» (Львов, Украина) – «Кечкемет» (Венгрия) – 2:2

Голы: Краснопир, 39, Панченко, 110 – Палинкаш, 44, Катона, 56

«Рух»: Ледвий (Герета, 60), Сыч (Китела, 82), Слюбик (Слюсар, 60), Холод (Товарницкий, 60), Роман (Савчук, 78), Пидгурский (Денисов, 100), Дидык (Бойко, 84), Таллес (Притула, 60), Рунич (Непейпиев, 67), Лях (Клайвер, 78), Краснопир (Панченко, 80)