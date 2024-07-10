Рух – Штурм – 4:1. Дубль Краснопира. Видео голов и обзор матча

Во втором спарринге на предсезонном собрании за границей «Рух» встретился с чемпионом и обладателем Кубка Австрии – «Штурмом». Матч прошел в австрийском городе Гралла.

Желто-черные активно начали матч и уже на 4-й минуте заработали право на пенальти, который уверенно реализовал Денис Пидгурский. Далее команды играли на встречных курсах без опасных моментов у ворот соперника. На 35-й минуте контратака львовян завершилась навесом с фланга от Василия Рунича и точным ударом головой в исполнении Игоря Краснопира – 2:0.

Австрийцы на старте второго тайма пытались отыграться и даже заработали пенальти. К отметке подошел Саркария, но Дмитрий Ледвий блестяще парировал удар игрока «Штурма» (3:0). Затем Саркария получил еще один шанс забить – перспективный штрафной недалеко от линии штрафной. Впрочем, Ледвий снова совершил эффектный сейв после выстрела от игрока команды из Граца.

В то время как «руховцы» ответили еще одной опасной контратакой, завершившейся голом: Алексей Сыч прорвался правым флангом и прострелил на Краснопира, а Игорь оформил дубль. Впоследствии форвард «Руха» мог оформлять хет-трик, но удар Краснопира после одной из ярких атак «желто-черных» не хватило точности.

Ярослав Карабин воспользовался великолепной дальней передачей и эффектно опрокинул голкипера, забив четвертый гол в ворота «Штурма» (4:0). И все же австрийцы тоже забили гол. Богдан Слюбик осуществил фол последней надежды в штрафной, заработав удаление, а Саркария на этот раз с одиннадцатиметровой отметки не промахнулся.

В итоге, зафиксирована разгромная победа «Руха» над чемпионом Австрии со счетом 4:1.

Товарищеский матч

6 июля 2024 года. Гралла (Австрия)

Рух (Львов, Украина) – Штурм (Грац, Австрия) – 4:1 (2:0)

Голы: Подгурский, 4 (пен), Краснопир, 35, 63, Карабин, 78 – Саркария, 85 (пен)

Нереализованный пенальти: Саркария, 53 (сейв голкипера)

Удаление: Слюбик, 84 (прямая красная)

Рух: Ледвий, Сыч, Слюбик, Холод (Товарницкий, 75), Роман (Савчук, 75), Пидгурский, Притула (Слесарь, 57), Дидык (Таллес, 46), Рунич (Карабин, 46), Лях (Непейпиев, 61), Краснопир (Клайвер, 67)

Видеообзор матча