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08 июля 2024, 23:19 | Обновлено 08 июля 2024, 23:29
54
0

ПОНОМАРЕВ: «Такие спарринги важны для развития молодых игроков»

Главный тренер «Руха» прокомментировал победу в спарринге со «Штурмом»

08 июля 2024, 23:19 | Обновлено 08 июля 2024, 23:29
54
0
ПОНОМАРЕВ: «Такие спарринги важны для развития молодых игроков»
ФК Рух. Виталий Пономарев

Главный тренер Руха Виталий Пономарев прокомментировал победу в спарринге с австрийским Штурмом и работу команды в Словении.

«Приятно победить такого соперника, как Штурм. Но счет не отражает того, насколько сложным был этот матч для Руха. Такие спарринги важны для развития и роста молодых игроков. Ребята сейчас работают под серьезными нагрузками, поэтому я доволен тем, как футболисты выглядели в игре против Штурма.

Мы работаем над каждым компонентом игры. Важно обращать на все фазы атаки и обороны, чтобы игроки уверенно себя чувствовали в разных условиях. Конечно, сейчас не все получается, как и на дистанции сезона будут разные моменты, но мы обращаем на это внимание и делаем необходимые выводы. Сейчас у футболистов много интенсивной работы с мячом. Они постепенно привыкают к этим требованиям и нагрузкам.

Молодежь из Академии, которую мы взяли на сборы, работает очень хорошо. Ребятам еще нужно время, чтобы адаптироваться к требованиям взрослого футбола и тому, что от них хочет увидеть тренерский штаб. Немедленного результата мы не ожидаем, но видим старания молодых игроков. В частности, в первом матче с «Кечкеметом» Сергей Панченко забил хороший гол, и я пока могу только похвалить его. Кто-то быстрее себя проявляет, а кому-то для этого нужно больше времени – это нормальная часть рабочего процесса. Главное, что у молодежи есть желание показать себя и это удается.

Хочется поблагодарить руководство и менеджмент клуба за то, что у нас есть возможность сыграть против сильных соперников на собрании. Даже за предыдущие полгода команда не стала намного опытнее и нам еще есть куда прогрессировать. Лутон в предыдущем сезоне играл в АПЛ, Хайдук и Осиек – крепкие хорватские команды, также нам будут противостоять и другие серьезные соперники. «Руху» интересно играть против таких команд».

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Рух Львов Виталий Пономарев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы Штурм Грац
Николай Степанюк Источник: ФК Рух Львов
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