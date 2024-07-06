Товарищеские матчи
06.07.2024 19:00 - : -
Украина. Премьер лига06 июля 2024, 16:46 | Обновлено 06 июля 2024, 16:50
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Рух – Штурм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 6 июля в 19:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Словении
06 июля 2024, 16:46 | Обновлено 06 июля 2024, 16:50
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Львовский «Рух» проводит контрольный матч на летних сборах в Словении.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Соперником полтавской команды будет «Штурм» Грац из Австрии.
Начало товарищеского матча запланировано на 6 июля в 19:00 по Киеву.
Рух – Штурм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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