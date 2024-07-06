Львовский «Рух» проводит контрольный матч на летних сборах в Словении.

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Соперником полтавской команды будет «Штурм» Грац из Австрии.

Начало товарищеского матча запланировано на 6 июля в 19:00 по Киеву.

Рух – Штурм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция