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Украина. Премьер лига
06 июля 2024, 16:46 | Обновлено 06 июля 2024, 16:50
373
0

Рух – Штурм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 6 июля в 19:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Словении

06 июля 2024, 16:46 | Обновлено 06 июля 2024, 16:50
373
0
Рух – Штурм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Рух

Львовский «Рух» проводит контрольный матч на летних сборах в Словении.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Соперником полтавской команды будет «Штурм» Грац из Австрии.

Начало товарищеского матча запланировано на 6 июля в 19:00 по Киеву.

Рух – Штурм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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