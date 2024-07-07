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Товарищеские матчи
Кривбасс
06.07.2024 18:30 – FT 2 : 0
Динамо Бухарест
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Украина. Премьер лига
07 июля 2024, 02:30 | Обновлено 07 июля 2024, 02:44
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0

Голы Твердохлеба и Задераки. Кривбасс переиграл Динамо Бухарест

Криворожская команда провела первый матч на сборах

07 июля 2024, 02:30 | Обновлено 07 июля 2024, 02:44
31
0
Голы Твердохлеба и Задераки. Кривбасс переиграл Динамо Бухарест
Скриншот с трансляции

6 июля криворожский «Кривбасс» начал летние сборы матчем против бухарестского «Динамо». Игра проходила в Хорватии.

За «Кривбасс» дебютировали четыре новичка – Конате вышел в старте, а Снурницын, Драмбаев и Очовечи появились на поле во втором тайме.

Игра закончилась победой «Кривбасса» со счетом 2:0, голами отличились Егор Твердохлеб и Максим Задерака.

товарищеский матч

«Динамо» (Бухарест, Румыния) - «Кривбасс» (Кривой Рог, Украина) – 0:2 (0:1)

Голы: Егор Твердохлеб (Денис Кузык), 9. Максим Задерака (Александр Драмбаев), 83 (0:2).

«Динамо» (Бухарест) (стартовый состав): Аднан Голубович – Кристиан Костин, Кеннеди Боатенг, Жозуэ Омау, Рауль Опруц – Эдди Гнаор, Ахмед Бани, Георгий Миланов, Каталин Кирьян, Деннис Политич (к) – Астрит Селмани.

«Кривбасс» (Кривой Рог): Владимир Маханьков (Богдан Хома, 46) – Рафаэль Бандейра (Андрей Понедельник, 46), Бакари Конате (Дмитрий Семенов, 46; Владимир Виливальд, 75), Тимур Стецьков (Игорь Снурницын, 46), Иван Дибанго (Александр Драмбаев, 46) – Юрий Вакулко (к) (Джихад Бизимана, 46), Денис Кузык (Жан По, 31; Оче Очовечи, 61), Максим Лунев (Клим Приходько, 31; новичок, 61), Егор Твердохлеб (Артур Микитишин, 61), Даниэль Соса (Дмитрий Хомченовский, 31; Максим Задерака, 61) – Принс Аду (Олег Кожушко, 46).

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Сергей Рипьюк Источник: ФК Кривбасс
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