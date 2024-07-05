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Украина. Премьер лига05 июля 2024, 17:18 | Обновлено 05 июля 2024, 17:26
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Кривбасс – Динамо Бухарест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 6 июля в 18:30 по Киеву товарищеский матч летнего межсезонья
05 июля 2024, 17:18 | Обновлено 05 июля 2024, 17:26
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В субботу, 6 июля, криворожский «Кривбасс» на предсезонном сборе в Словении проведет первый контрольный спарринг.
Соперником подопечных Юрия Вернидуба станет 18-кратный чемпион Румынии – бухарестское «Динамо».
Игра начнется в 18:30 по киевскому времени.
Напомним, «Кривбассу» по пути в Словению на сборе пришлось пережить в Кишиневе не самые приятные минуты, и они затем опоздали на следующий рейс из Стамбула.
Кривбасс – Динамо Бухарест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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