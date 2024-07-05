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05 июля 2024, 17:18 | Обновлено 05 июля 2024, 17:26
244
0

Кривбасс – Динамо Бухарест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 6 июля в 18:30 по Киеву товарищеский матч летнего межсезонья

05 июля 2024, 17:18 | Обновлено 05 июля 2024, 17:26
244
0
Кривбасс – Динамо Бухарест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Кривбасс Кривой Рог

В субботу, 6 июля, криворожский «Кривбасс» на предсезонном сборе в Словении проведет первый контрольный спарринг.

Соперником подопечных Юрия Вернидуба станет 18-кратный чемпион Румынии – бухарестское «Динамо».

Игра начнется в 18:30 по киевскому времени.

Напомним, «Кривбассу» по пути в Словению на сборе пришлось пережить в Кишиневе не самые приятные минуты, и они затем опоздали на следующий рейс из Стамбула.

Кривбасс – Динамо Бухарест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Кривбасс Кривой Рог Динамо Бухарест контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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