В субботу, 6 июля, криворожский «Кривбасс» на предсезонном сборе в Словении проведет первый контрольный спарринг.

Соперником подопечных Юрия Вернидуба станет 18-кратный чемпион Румынии – бухарестское «Динамо».

Игра начнется в 18:30 по киевскому времени.

Напомним, «Кривбассу» по пути в Словению на сборе пришлось пережить в Кишиневе не самые приятные минуты, и они затем опоздали на следующий рейс из Стамбула.

Кривбасс – Динамо Бухарест. Смотреть онлайн. LIVE трансляция