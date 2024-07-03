У Кривбасса затянулась дорога на сбор в Словении. Кишинев подвел

Криворожский «Кривбасс» 2 июля должен был вылететь из Кишинева в Стамбул, чтобы оттуда перелететь в Словению, где у команды запланировано проведение второго летнего сбора.

Однако действующим бронзовым призерам Украинской Премьер-лиги пришло задержаться в столице Молдовы и они на следующий рейс опоздали.

Дело в том, что футболистам, тренерам и персоналу «Кривбасса» пришлось провести три часа в ожидании своего рейса из-за ложного минирования кишиневского аэропорта.

Из-за задержки в Кишиневе, «Кривбасс» был вынужден ночевать в Стамбуле. Сегодня, 3 июля, команда продолжит свой путь в Словению, где на день позже начнет второй учебно-тренировочный сбор лета-2024.

Ранее сообщалось, что в «Динамо» из «Кривбасса» возвращается молодой хавбек.