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Украина. Премьер лига
02 июля 2024, 12:07 | Обновлено 02 июля 2024, 12:18
216
0

Вернидуб забраковал. В Динамо возвращается молодой хавбек

«Кривбасс» отказался от услуг Виктора Близниченко

02 июля 2024, 12:07 | Обновлено 02 июля 2024, 12:18
216
0
Вернидуб забраковал. В Динамо возвращается молодой хавбек
ФК Кривбасс Кривой Рог. Виктор Близниченко

Криворожский «Кривбасс» уведомил о том, что завершена аренда у киевского «Динамо» полузащитника Виктор Близниченко.

Сообщается, что клуб из Кривого Рога, командой которого руководит Юрий Вернидуб, принял решение не использовать опцию выкупа прав на игрока.

Игроком «Кривбасса» Виктор Близниченко стал в июле 2023 года. Всего за криворожскую команду полузащитник провел 11 матчей, забил 1 гол. В общей сложности игрок провел за «Кривбасс» 169 минут.

Как известно, «Кривбасс» сезон-2023/2024 завершил на 3-м месте в таблице Украинской Премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что «Кривбасс» нашел еще одного соперника на сбор в Словении.

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Виктор Близниченко Юрий Вернидуб трансферы УПЛ чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Кривбасс Кривой Рог
Юрій Остроумов Источник: ФК Кривбасс
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