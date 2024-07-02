Вернидуб забраковал. В Динамо возвращается молодой хавбек
«Кривбасс» отказался от услуг Виктора Близниченко
Криворожский «Кривбасс» уведомил о том, что завершена аренда у киевского «Динамо» полузащитника Виктор Близниченко.
Сообщается, что клуб из Кривого Рога, командой которого руководит Юрий Вернидуб, принял решение не использовать опцию выкупа прав на игрока.
Игроком «Кривбасса» Виктор Близниченко стал в июле 2023 года. Всего за криворожскую команду полузащитник провел 11 матчей, забил 1 гол. В общей сложности игрок провел за «Кривбасс» 169 минут.
Как известно, «Кривбасс» сезон-2023/2024 завершил на 3-м месте в таблице Украинской Премьер-лиги.
Ранее сообщалось, что «Кривбасс» нашел еще одного соперника на сбор в Словении.
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