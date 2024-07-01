Будут четвертыми. Кривбасс нашел еще одного соперника на сбор в Словении

Криворожский «Кривбасс» узнал четвертого спарринг-партнера по второму летнему сбору, который команда будет проводить в Словении.

10 июля подопечные Юрия Вернидуба померятся силами со швейцарской командой «Янг Бойз» из Берна, которая является действующим чемпионом своей страны.

Ранее «Кривбасс» сообщал о трех товарищеских матчах на сборе в Словении: 06.07 – «Динамо» Бухарест, Румыния; 13.07 – «Сабах» Баку, Азербайджан; 17.07 – «Динамо» Загреб, Хорватия.

Как известно, в новом сезоне «Кривбасс» как бронзовый призер УПЛ будет выступать в квалификации Лиги Европы.