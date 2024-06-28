Кривбасс назвал соперников по второму сбору

«Кривбасс» официально объявил о том, что второй тренировочный сбор этим летом команда проведет в Словении, в городке Брежице. Там у команды Юрия Вернидуба запланированы как минимум три контрольных матча:

Четверг, 6 июля – «Динамо» Бухарест (Румыния)

Четверг, 13 июля – «Сабах» (Азербайджан)

Понедельник, 17 июля – «Динамо» Загреб (Хорватия)

Напомним, «Кривбасс» – бронзовый призер УПЛ прошлого сезона. В новом сезоне команда Юрия Вернидуба сыграет в Лиге Европы. «Кривбасс» будет проводить еврокубковые поединки в Кишиневе.