Украина. Премьер лига28 июня 2024, 13:31 |
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Кривбасс назвал соперников по второму сбору
Команда сыграет как минимум три матча в Словении
28 июня 2024, 13:31 |
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«Кривбасс» официально объявил о том, что второй тренировочный сбор этим летом команда проведет в Словении, в городке Брежице. Там у команды Юрия Вернидуба запланированы как минимум три контрольных матча:
Четверг, 6 июля – «Динамо» Бухарест (Румыния)
Четверг, 13 июля – «Сабах» (Азербайджан)
Понедельник, 17 июля – «Динамо» Загреб (Хорватия)
Напомним, «Кривбасс» – бронзовый призер УПЛ прошлого сезона. В новом сезоне команда Юрия Вернидуба сыграет в Лиге Европы. «Кривбасс» будет проводить еврокубковые поединки в Кишиневе.
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