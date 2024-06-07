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Украина. Премьер лига
07 июня 2024, 09:38 | Обновлено 07 июня 2024, 09:44
741
0

В 500 километрах. Кривбасс определился, где будет играть еврокубки

Клуб из Кривого Рога выбрал временный домашний стадион

07 июня 2024, 09:38 | Обновлено 07 июня 2024, 09:44
741
0
В 500 километрах. Кривбасс определился, где будет играть еврокубки
ФК Кривбасс Кривой Рог

Криворожский «Кривбасс» в статусе бронзового призера Украинской Премьер-лиги сезона-2023/2024 добился права представлять Украину в квалификации Лиги Европы.

Телеграм-канал BurBuzz утверждает, что «красно-черные» домашние матчи евротурнира будут проводить в Кишиневе. Выбор в пользу столицы Молдовы был обусловлен ее географической близостью от Кривого Рога – расстояние между городами составляет 500 км.

В то же время сообщается, что домашние матчи в групповой стадии Лиги Европы или же Лиги конференций «Кривбасс», вероятно, будет проводить в Кельне (Германия). Параллельно рассматривались варианты арен в Берлине, Гельзенкирхене и Дрездене.

Ранее сообщалось, что игроки «Кривбасса» совершили благородный поступок с медалями УПЛ.

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Лига Европы Кривбасс Кривой Рог
Юрій Остроумов Источник: Telegram
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