Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Игроки Кривбасса совершили благородный поступок с медалями УПЛ
Украина. Премьер лига
01 июня 2024, 09:38 | Обновлено 01 июня 2024, 09:44
818
0

ВИДЕО. Игроки Кривбасса совершили благородный поступок с медалями УПЛ

Криворожская команда выступили с инициативой

01 июня 2024, 09:38 | Обновлено 01 июня 2024, 09:44
818
0
ВИДЕО. Игроки Кривбасса совершили благородный поступок с медалями УПЛ
ФК Кривбасс Кривой Рог

Футболисты криворожского «Кривбасса» передали бронзовые медали Украинской Премьер-лиги сезона-2023/2024 семьям погибших ультрас команды.

Сразу после церемонии награждения подопечные Юрия Вернидуба подошли к Трибуне Героев домашнего стадиона «Горняк» и повесили медали на силуэты павших бойцов.

«Игроки сделали предложение, от которого я не мог отказаться, а могу только присоединиться. Они изъявили желание передать награды 18 семьям ультрас красно-белых, которые отдали самое ценное в этой войне – собственную жизнь. Потому что без их подвига не было бы нашего успеха сегодня», – поделился вице-президент «Кривбасса» Артем Гагарин.

Как известно, торжественная церемония награждения «Кривбасса» бронзовыми наградами состоялась после завершения матча 30-го тура УПЛ с «Минаем».

По теме:
Левый берег – Оболонь. Прогноз и анонс на матч плей-офф чемпионата Украины
Назначены судьи на ответные переходные матчи между УПЛ и Первой лигой
ВИДЕО. Риццоли пояснил спорные судейские моменты 30-го тура в видеоформате
Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог
Юрій Остроумов Источник: ФК Кривбасс
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Элина Свитолина – Ана Богдан. Прогноз на матч 1/16 финала Ролан Гаррос 2024
Теннис | 01 июня 2024, 08:00 3
Элина Свитолина – Ана Богдан. Прогноз на матч 1/16 финала Ролан Гаррос 2024
Элина Свитолина – Ана Богдан. Прогноз на матч 1/16 финала Ролан Гаррос 2024

Поединок состоится 1 июня 2-м запуском на корте №14 в 14:00 по Киеву

Коста-Рика – Уругвай. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Футбол | 01 июня 2024, 03:55 0
Коста-Рика – Уругвай. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Коста-Рика – Уругвай. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Поединок состоится 1 июня в 05:00 по Киеву

Источник: известен новый клуб Лунина и детали переговоров
Футбол | 31.05.2024, 10:30
Источник: известен новый клуб Лунина и детали переговоров
Источник: известен новый клуб Лунина и детали переговоров
Новый тренер легендарного клуба хочет подписать Зинченко за £35 млн
Футбол | 01.06.2024, 00:03
Новый тренер легендарного клуба хочет подписать Зинченко за £35 млн
Новый тренер легендарного клуба хочет подписать Зинченко за £35 млн
Усик пока сохранил все титулы. IBF приняла решение о поясе
Бокс | 31.05.2024, 10:55
Усик пока сохранил все титулы. IBF приняла решение о поясе
Усик пока сохранил все титулы. IBF приняла решение о поясе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Все из-за украинца». Уоррен сообщил, почему перенесли реванш Усик – Фьюри
«Все из-за украинца». Уоррен сообщил, почему перенесли реванш Усик – Фьюри
30.05.2024, 10:34 3
Бокс
Две украинки в борьбе. Определены участницы 1/16 финала Ролан Гаррос 2024
Две украинки в борьбе. Определены участницы 1/16 финала Ролан Гаррос 2024
31.05.2024, 02:01 3
Теннис
Пять побед в пяти финалах. Три уникальных футболиста в истории КЕЧ/ЛЧ
Пять побед в пяти финалах. Три уникальных футболиста в истории КЕЧ/ЛЧ
30.05.2024, 20:37
Футбол
Особенный возвращается. Моуриньо возглавит клуб не из топовой лиги
Особенный возвращается. Моуриньо возглавит клуб не из топовой лиги
31.05.2024, 10:33 3
Футбол
ДОВБИК: «Покер Серлота? Сразу посмотрел, кто в воротах Реала. А там Лунин»
ДОВБИК: «Покер Серлота? Сразу посмотрел, кто в воротах Реала. А там Лунин»
31.05.2024, 21:55 6
Футбол
Дэвид Хэй ответил на вопрос, кто лучше: Усик или Леннокс Льюис
Дэвид Хэй ответил на вопрос, кто лучше: Усик или Леннокс Льюис
01.06.2024, 06:55 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин будет иметь шанс сыграть в финале Лиги чемпионов
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин будет иметь шанс сыграть в финале Лиги чемпионов
30.05.2024, 18:04 5
Футбол
«Он – испорченный товар». Брэдли назвал фаворита реванша Усик – Фьюри
«Он – испорченный товар». Брэдли назвал фаворита реванша Усик – Фьюри
30.05.2024, 10:08 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем