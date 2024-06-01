ВИДЕО. Игроки Кривбасса совершили благородный поступок с медалями УПЛ

Футболисты криворожского «Кривбасса» передали бронзовые медали Украинской Премьер-лиги сезона-2023/2024 семьям погибших ультрас команды.

Сразу после церемонии награждения подопечные Юрия Вернидуба подошли к Трибуне Героев домашнего стадиона «Горняк» и повесили медали на силуэты павших бойцов.

«Игроки сделали предложение, от которого я не мог отказаться, а могу только присоединиться. Они изъявили желание передать награды 18 семьям ультрас красно-белых, которые отдали самое ценное в этой войне – собственную жизнь. Потому что без их подвига не было бы нашего успеха сегодня», – поделился вице-президент «Кривбасса» Артем Гагарин.

Как известно, торжественная церемония награждения «Кривбасса» бронзовыми наградами состоялась после завершения матча 30-го тура УПЛ с «Минаем».