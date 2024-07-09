Источник: киевское Динамо отдаст в аренду за границу двух игроков

Руководство киевского Динамо достигло принципиальной договоренности с зарубежными клубами по аренде двух своих футболистов, сообщает ТаТоТаке.

25-летний полузащитник Сергей Булеца проведет сезон в Лехии (Гданьск). Срок сделки составит один год.

Предыдущий сезон Булеца выступал в Польше в аренде за команду Заглембе (Любин). Он сыграл 28 матчей во втором дивизионе чемпионата Польши и забил один гол.

24-летний защитник Александр Сирота выступит за израильскую команду Маккаби (Хайфа). Арендный контракт будет действовать один сезон, предусмотрена опция выкупа за 2,5 млн долларов.

Сирота в прошлом сезоне сыграл за Динамо 15 матчей УПЛ, 1 поединок Кубка Украины и 4 встречи Лиги конференций, без забитых голов.