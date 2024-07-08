Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Возвращение хавбека Динамо в Польшу на грани срыва. Известна причина
Польша
08 июля 2024, 14:51 | Обновлено 08 июля 2024, 14:55
824
0

Возвращение хавбека Динамо в Польшу на грани срыва. Известна причина

Сергея Булецу в своих рядах хочет видеть «Лехия» из Гданьска

08 июля 2024, 14:51 | Обновлено 08 июля 2024, 14:55
824
0
Возвращение хавбека Динамо в Польшу на грани срыва. Известна причина
ФК Динамо Киев. Сергей Булеца

Польский клуб «Лехия» из Гданьска уведомил о том, что на него наложен трансферный бан на три окна.

Сообщается, что причиной такого решения является финансовая задолженность «Лехии» перед словацким клубом «Ружомберок».

В клубе «Лехия» заявили, что данное ограничение вскоре будет снято, так как все задолженности перед словацким клубом будут погашены в ближайшее время.

Как ранее сообщалось, гданьская «Лехия» намерена подписать украинца Сергея Булецу, который, имея контракт с киевским «Динамо», в предыдущем сезоне на правах аренды играл за «Заглембе» Любин.

По теме:
Хавбек сборной Украины рассказал, как клуб отпустил его на Олимпиаду
Булеца не нужен Динамо. Известно, где продолжит карьеру полузащитник
Хавбек Динамо может вернуться в Польшу. На него есть претендент
Лехия Гданьск Сергей Булеца чемпионат Польши по футболу
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: День «Х» наступил. Стала известна дальнейшая судьба Днепра-1
Футбол | 08 июля 2024, 10:36 24
Источник: День «Х» наступил. Стала известна дальнейшая судьба Днепра-1
Источник: День «Х» наступил. Стала известна дальнейшая судьба Днепра-1

Днепровский клуб прекратит свое существование

Известно, кто может заменить Реброва в сборной Украины после Евро-2024
Футбол | 08 июля 2024, 11:31 17
Известно, кто может заменить Реброва в сборной Украины после Евро-2024
Известно, кто может заменить Реброва в сборной Украины после Евро-2024

Журналист Игорь Бурбас сообщил, что рассматривается кандидатура Андреа Мальдеры

Ракетный удар рф. В Киеве попали в детскую больницу, разрушения по стране
Война | 08.07.2024, 12:38
Ракетный удар рф. В Киеве попали в детскую больницу, разрушения по стране
Ракетный удар рф. В Киеве попали в детскую больницу, разрушения по стране
Лунин назвал Реалу условие, при котором продлит контракт и останется
Футбол | 08.07.2024, 15:57
Лунин назвал Реалу условие, при котором продлит контракт и останется
Лунин назвал Реалу условие, при котором продлит контракт и останется
Стефка Костадинова обратилась к Магучих, которая побила ее мировой рекорд
Другие виды | 07.07.2024, 21:11
Стефка Костадинова обратилась к Магучих, которая побила ее мировой рекорд
Стефка Костадинова обратилась к Магучих, которая побила ее мировой рекорд
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
300 тысяч фанатов подписали петицию о переигровке матча Испания – Германия
300 тысяч фанатов подписали петицию о переигровке матча Испания – Германия
07.07.2024, 13:32 15
Футбол
Легенда Милана высказался по поводу войны в Украине
Легенда Милана высказался по поводу войны в Украине
07.07.2024, 12:04 2
Футбол
«Дурак и сплетник». Буряк прокомментировал слухи о конфликте с Шевченко
«Дурак и сплетник». Буряк прокомментировал слухи о конфликте с Шевченко
08.07.2024, 08:54 6
Футбол
Пентакампеоны едут домой. Уругвай в серии пенальти победил Бразилию
Пентакампеоны едут домой. Уругвай в серии пенальти победил Бразилию
07.07.2024, 06:25 26
Футбол
Свитолина в борьбе, минус Свентек. Определены все пары 1/8 финала Уимблдона
Свитолина в борьбе, минус Свентек. Определены все пары 1/8 финала Уимблдона
06.07.2024, 23:05 4
Теннис
Четырехкратная чемпионка мира отреагировала на мировой рекорд Магучих
Четырехкратная чемпионка мира отреагировала на мировой рекорд Магучих
07.07.2024, 20:33 4
Другие виды
В УЕФА объяснили, почему судья не назначил пенальти за игру рукой Кукурельи
В УЕФА объяснили, почему судья не назначил пенальти за игру рукой Кукурельи
07.07.2024, 12:59 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем