Возвращение хавбека Динамо в Польшу на грани срыва. Известна причина
Сергея Булецу в своих рядах хочет видеть «Лехия» из Гданьска
Польский клуб «Лехия» из Гданьска уведомил о том, что на него наложен трансферный бан на три окна.
Сообщается, что причиной такого решения является финансовая задолженность «Лехии» перед словацким клубом «Ружомберок».
В клубе «Лехия» заявили, что данное ограничение вскоре будет снято, так как все задолженности перед словацким клубом будут погашены в ближайшее время.
Как ранее сообщалось, гданьская «Лехия» намерена подписать украинца Сергея Булецу, который, имея контракт с киевским «Динамо», в предыдущем сезоне на правах аренды играл за «Заглембе» Любин.
ℹ️ Informujemy, że czasowy zakaz rejestracji zawodników nałożony na Lechię Gdańsk przez FIFA dotyczy rozliczeń finansowych wobec słowackiego klubu MFK Ružomberok i zostanie zdjęty niezwłocznie po zrealizowaniu płatności, które nastąpi w ciągu najbliższych kilku dni. pic.twitter.com/vLJNm7sP8K— Lechia Gdańsk (@LechiaGdanskSA) July 8, 2024
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