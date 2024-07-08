Возвращение хавбека Динамо в Польшу на грани срыва. Известна причина

Польский клуб «Лехия» из Гданьска уведомил о том, что на него наложен трансферный бан на три окна.

Сообщается, что причиной такого решения является финансовая задолженность «Лехии» перед словацким клубом «Ружомберок».

В клубе «Лехия» заявили, что данное ограничение вскоре будет снято, так как все задолженности перед словацким клубом будут погашены в ближайшее время.

Как ранее сообщалось, гданьская «Лехия» намерена подписать украинца Сергея Булецу, который, имея контракт с киевским «Динамо», в предыдущем сезоне на правах аренды играл за «Заглембе» Любин.