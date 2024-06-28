Хавбек Динамо может вернуться в Польшу. На него есть претендент

Полузащитник киевского «Динамо» Сергей Булеца находится в сфере интересов польского клуба «Лехия» из Гданська.

Сообщается, что в «Лехии» могут арендовать украинца на предстоящий сезон-2024/2025.

Как известно, предыдущий сезон Сергей Булеца провел на правах аренды в рядах другого польского клуба – «Заглембе» Любин. У любинцев была опция выкупа прав на хавбека, но они использовать ее не стали.

25-летний Сергей Булеца провел за «Заглембе» Любин 28 матчей в чемпионате Польши и одну игру в Кубке страны. Украинец забил 1 гол и сделал 4 ассиста.