Хавбек Динамо может вернуться в Польшу. На него есть претендент
У Сергея Булецы возможно продолжение карьеры в польском чемпионате
Полузащитник киевского «Динамо» Сергей Булеца находится в сфере интересов польского клуба «Лехия» из Гданська.
Сообщается, что в «Лехии» могут арендовать украинца на предстоящий сезон-2024/2025.
Как известно, предыдущий сезон Сергей Булеца провел на правах аренды в рядах другого польского клуба – «Заглембе» Любин. У любинцев была опция выкупа прав на хавбека, но они использовать ее не стали.
25-летний Сергей Булеца провел за «Заглембе» Любин 28 матчей в чемпионате Польши и одну игру в Кубке страны. Украинец забил 1 гол и сделал 4 ассиста.
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