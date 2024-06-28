Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хавбек Динамо может вернуться в Польшу. На него есть претендент
Украина. Премьер лига
28 июня 2024, 05:27 | Обновлено 28 июня 2024, 05:34
1023
0

Хавбек Динамо может вернуться в Польшу. На него есть претендент

У Сергея Булецы возможно продолжение карьеры в польском чемпионате

28 июня 2024, 05:27 | Обновлено 28 июня 2024, 05:34
1023
0
Хавбек Динамо может вернуться в Польшу. На него есть претендент
Twitter. Сергей Булеца

Полузащитник киевского «Динамо» Сергей Булеца находится в сфере интересов польского клуба «Лехия» из Гданська.

Сообщается, что в «Лехии» могут арендовать украинца на предстоящий сезон-2024/2025.

Как известно, предыдущий сезон Сергей Булеца провел на правах аренды в рядах другого польского клуба – «Заглембе» Любин. У любинцев была опция выкупа прав на хавбека, но они использовать ее не стали.

25-летний Сергей Булеца провел за «Заглембе» Любин 28 матчей в чемпионате Польши и одну игру в Кубке страны. Украинец забил 1 гол и сделал 4 ассиста.

По теме:
Реал присматривается к основному защитнику сборной Италии
Экс-тренер Днепра-1 дал оценку новостям о будущем клуба
Клуб, пропустивший два сезона, выиграл апелляцию и сыграет во Второй лиге
трансферы УПЛ трансферы чемпионат Украины по футболу чемпионат Польши по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Сергей Булеца
Юрій Остроумов Источник: Динамомания
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Заховайло назвал двух футболистов, из-за которых Украина вылетела с Евро
Футбол | 27 июня 2024, 20:10 8
Заховайло назвал двух футболистов, из-за которых Украина вылетела с Евро
Заховайло назвал двух футболистов, из-за которых Украина вылетела с Евро

Известный агент недоволен игрой Лунина и Зинченко

Панама – США. Прогноз и анонс на матч Копа Америка 2024
Футбол | 28 июня 2024, 00:12 0
Панама – США. Прогноз и анонс на матч Копа Америка 2024
Панама – США. Прогноз и анонс на матч Копа Америка 2024

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок

Украинский футболист признан худшим игроком группового этапа Евро-2024
Футбол | 27.06.2024, 21:24
Украинский футболист признан худшим игроком группового этапа Евро-2024
Украинский футболист признан худшим игроком группового этапа Евро-2024
Легенда шведского тенниса высказался о слабых местах Джоковича
Теннис | 28.06.2024, 03:48
Легенда шведского тенниса высказался о слабых местах Джоковича
Легенда шведского тенниса высказался о слабых местах Джоковича
В УЕФА дана оценка вылету Украины с Евро-2024 после ничьей с Бельгией
Футбол | 27.06.2024, 09:36
В УЕФА дана оценка вылету Украины с Евро-2024 после ничьей с Бельгией
В УЕФА дана оценка вылету Украины с Евро-2024 после ничьей с Бельгией
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Энтони ДЖОШУА: «Усик – очень хороший боксер. Отдаю ему должное»
Энтони ДЖОШУА: «Усик – очень хороший боксер. Отдаю ему должное»
26.06.2024, 20:00 3
Бокс
Расписали без нас. Украина не одолела Бельгию и покинула Евро-2024
Расписали без нас. Украина не одолела Бельгию и покинула Евро-2024
26.06.2024, 20:56 442
Футбол
Дюбуа обратился к Усику после того, как украинец отказался от пояса IBF
Дюбуа обратился к Усику после того, как украинец отказался от пояса IBF
27.06.2024, 09:49 7
Бокс
Источник: у звезды сборной Украины был почти открытый конфликт с Ребровым
Источник: у звезды сборной Украины был почти открытый конфликт с Ребровым
27.06.2024, 10:24 82
Футбол
Шевченко прокомментировал вылет сборной Украины из Евро-2024
Шевченко прокомментировал вылет сборной Украины из Евро-2024
26.06.2024, 22:24 32
Футбол
Рикки Хаттон отреагировал на слова Фьюри, который уверен, что победил Усика
Рикки Хаттон отреагировал на слова Фьюри, который уверен, что победил Усика
26.06.2024, 11:35 3
Бокс
Тренер Румынии удивил прогнозом на матч Украина – Бельгия
Тренер Румынии удивил прогнозом на матч Украина – Бельгия
26.06.2024, 11:34 11
Футбол
«Его никто не победит». Хирн признался, готов ли Джошуа драться с Усиком
«Его никто не победит». Хирн признался, готов ли Джошуа драться с Усиком
26.06.2024, 20:15 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем