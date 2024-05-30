Украинец покинул польский клуб. Появится в Динамо?

Польский клуб «Заглембе» Любин уведомил об уходе из команды 25-летнего атакующего полузащитника Сергея Булецы.

Сообщается, что украинец возвращается в киевское «Динамо», у которого он был арендован на сезон-2023/2024.

У «Заглембе» Любин была опция выкупа прав на Булецу, но клуб использовать ее не стал.

Сергей Булеца провел за «Заглембе» Любин 28 матчей в чемпионате Польши и одну игру в Кубке страны. Украинец забил 1 гол и сделал 4 ассиста.