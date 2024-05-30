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Польша
30 мая 2024, 10:36 | Обновлено 30 мая 2024, 11:17
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0

Украинец покинул польский клуб. Появится в Динамо?

Сергей Булеца попрощался с «Заглембе» из Любина

30 мая 2024, 10:36 | Обновлено 30 мая 2024, 11:17
800
0
Украинец покинул польский клуб. Появится в Динамо?
ФК Динамо Киев. Сергей Булеца

Польский клуб «Заглембе» Любин уведомил об уходе из команды 25-летнего атакующего полузащитника Сергея Булецы.

Сообщается, что украинец возвращается в киевское «Динамо», у которого он был арендован на сезон-2023/2024.

У «Заглембе» Любин была опция выкупа прав на Булецу, но клуб использовать ее не стал.

Сергей Булеца провел за «Заглембе» Любин 28 матчей в чемпионате Польши и одну игру в Кубке страны. Украинец забил 1 гол и сделал 4 ассиста.

ФК Заглембе Любин

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Сергей Булеца Заглембе Любин
Юрій Остроумов Источник: ФК Заглембе
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