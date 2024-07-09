Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Верес сыграет против Полесья товарищеский матч в Ровно
Украина. Премьер лига
09 июля 2024, 02:20 | Обновлено 09 июля 2024, 02:42
23
0

Верес сыграет против Полесья товарищеский матч в Ровно

Игра состоится 10 июля

09 июля 2024, 02:20 | Обновлено 09 июля 2024, 02:42
23
0
Верес сыграет против Полесья товарищеский матч в Ровно
НК Верес

Ровенский «Верес» объявил, что свой следующий матч он проведет против участника еврокубков – житомирского «Полесья». Игра пройдет 10 июля в Ровно и начнется в 16.00. Уже стартовала продажа билетов на матч.

Помимо этой игры, ровенский клуб сыграет еще против тернопольской «Нивы» (тоже в Ровно) и против команд из Киевской области – «Колоса», «Локомотива» и «Оболони».

Напомним, ровенская команда уже провела две игры на учебно-тренировочных сборах. Сначала «Верес» уступил львовскому «Руху» (0:4), а затем одолел «Звягель» со счетом 3:1.

По теме:
Гонка за центрбеком. Карпаты хотят перехватить у Полесья защитника Днепра-1
Олег КУДРИК: «Наша победа над ЛНЗ была закономерной»
Борель ТОМАНДЗОТО: «Все решает не рост, а уверенность»
Верес Ровно Полесье Житомир Верес - Полесье товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы
Сергей Рипьюк Источник: ФК Верес
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Испания – Франция. Прогноз и анонс на матч полуфинала Евро-2024
Футбол | 08 июля 2024, 22:25 1
Испания – Франция. Прогноз и анонс на матч полуфинала Евро-2024
Испания – Франция. Прогноз и анонс на матч полуфинала Евро-2024

Главный фаворит против главной отдушины

Стал известен еще один дедлайн в существовании Днепра-1
Футбол | 08 июля 2024, 20:23 9
Стал известен еще один дедлайн в существовании Днепра-1
Стал известен еще один дедлайн в существовании Днепра-1

Клуб рассчитывает все же найти инвестора

«В нем нет ничего особенного, но...» Джошуа высказался об уровне Усика
Бокс | 08.07.2024, 07:05
«В нем нет ничего особенного, но...» Джошуа высказался об уровне Усика
«В нем нет ничего особенного, но...» Джошуа высказался об уровне Усика
Шевченко выступил с заявлением после удара по Охматдету оккупантами из рф
Футбол | 08.07.2024, 14:33
Шевченко выступил с заявлением после удара по Охматдету оккупантами из рф
Шевченко выступил с заявлением после удара по Охматдету оккупантами из рф
«Дурак и сплетник». Буряк прокомментировал слухи о конфликте с Шевченко
Футбол | 08.07.2024, 08:54
«Дурак и сплетник». Буряк прокомментировал слухи о конфликте с Шевченко
«Дурак и сплетник». Буряк прокомментировал слухи о конфликте с Шевченко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
08.07.2024, 15:58 23
Футбол
Майк Тайсон назвал «самого сенсационного» бойца за всю историю бокса
Майк Тайсон назвал «самого сенсационного» бойца за всю историю бокса
08.07.2024, 07:37
Бокс
Кто выиграет трофей? Определены все полуфиналисты Евро-2024
Кто выиграет трофей? Определены все полуфиналисты Евро-2024
07.07.2024, 06:46 21
Футбол
Легенда Милана высказался по поводу войны в Украине
Легенда Милана высказался по поводу войны в Украине
07.07.2024, 12:04 2
Футбол
Четырехкратная чемпионка мира отреагировала на мировой рекорд Магучих
Четырехкратная чемпионка мира отреагировала на мировой рекорд Магучих
07.07.2024, 20:33 7
Другие виды
Пентакампеоны едут домой. Уругвай в серии пенальти победил Бразилию
Пентакампеоны едут домой. Уругвай в серии пенальти победил Бразилию
07.07.2024, 06:25 26
Футбол
Минус Радукану и Гофф. Определена половина участниц 1/4 финала Уимблдона
Минус Радукану и Гофф. Определена половина участниц 1/4 финала Уимблдона
08.07.2024, 00:20
Теннис
Легендарный Леннокс Льюис назвал трех лучших хевивейтеров всех времен
Легендарный Леннокс Льюис назвал трех лучших хевивейтеров всех времен
07.07.2024, 07:01 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем