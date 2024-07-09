Украина. Премьер лига09 июля 2024, 02:20 | Обновлено 09 июля 2024, 02:42
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Верес сыграет против Полесья товарищеский матч в Ровно
Игра состоится 10 июля
09 июля 2024, 02:20 | Обновлено 09 июля 2024, 02:42
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Ровенский «Верес» объявил, что свой следующий матч он проведет против участника еврокубков – житомирского «Полесья». Игра пройдет 10 июля в Ровно и начнется в 16.00. Уже стартовала продажа билетов на матч.
Помимо этой игры, ровенский клуб сыграет еще против тернопольской «Нивы» (тоже в Ровно) и против команд из Киевской области – «Колоса», «Локомотива» и «Оболони».
Напомним, ровенская команда уже провела две игры на учебно-тренировочных сборах. Сначала «Верес» уступил львовскому «Руху» (0:4), а затем одолел «Звягель» со счетом 3:1.
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