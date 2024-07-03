Вирт против бывшей команды. Верес обыграл Звягель в товарищеском матче

Ровенский Верес уверенно обыграл перволиговый Звягель (3:1) в контрольном матче, одержав первую победу в летнее межсезонье.

Несмотря на неофициальный статус контрольного матча – противостояние Вереса с новичком Первой лиги Звягелем имело большую интригу.

Юрий Вирт, еще недавно выводивший Верес в УПЛ, впервые приехал в Ровно в качестве главного тренера команды соперников. А вместе с ним в форме Звягеля на Авангарде сыграли уже экс-игроки красно-черных Андрей Близниченко, Денис Янаков и Игорь Гук.

Но в составе Вереса сегодня были свои возвращения. Даже более значимые. Впервые на обновленном стадионе в красно-черной форме сыграли Роман Гончаренко и Руслан Степанюк. Последний вышел на игру с капитанской повязкой и открыл счет в матче.

Николай Гайдучик выиграл второй этаж в центре поля и выполнил скидку на ход Виталию Дахновскому. Тот пробежал к лицевой, выполнил зрячую поперечную передачу, а Руслан Степанюк не промахнулся с нескольких метров – 1:0. Гости ответили своим моментом. Но Вадим Ющишин выиграл дуэль у Максима Андрущенко после чистого выхода один на один.

А потом был еще один мяч в исполнении ровенчан. Руслан Степанюк выполнил шикарный перевод мяча со своей половины поля на правый край на Евгения Морозко. Тот сместился в центр и, казалось, задержался с ударом. Но вместо этого – отдал шикарную передачу свободному Виталию Дахновскому, который еще более зрелищным обводным ударом на исполнение поразил дальнюю девятку – 2:0!

Во втором тайме Верес мог быстро закрывать игру. Стойкая ворота спасла Звягель после удара Валерия Кучерова с линии штрафной. А после добивания от Василия Гакмана мяч парировал Арсен Белименко.

Забили гости. Богдан Оринчак решился на удар с правого угла штрафной и после рикошета от колена Семена Волченко мяч перелетел Арсения Коркодима, приземлившись в сетке.

Класс ровенчан все же сказался в конце матча. Черногорец Марко Мрвальевич ушел от офсайда и легко переиграл Арсена Белименко в ближнем бою – 3:1.

На следующей неделе Верес в Ровно сыграет с Полесьем.

Товарищеский матч. 3 июля 2024 года, Ровно, стадин Авангард

Верес Ровно – Звягель – 3:1 (2:0)

Голы: Степанюк, 17, Дахновский, 27, Мрвальевич, 75 – Оринчак, 67.

Верес (1 тайм): Ющишин (Когут, 31), Морозко, Гончаренко, Козубенко, Смеян, Шух, Яго, Свитюха, Дахновский, Гайдучик, Степанюк.

Верес (2 тайм): Когут (Коркодим, 61), Гакман, игрок на просмотре, Вовченко, Шевченко, Баран, Кучеров (Протасевич, 69), В.Шарай, Ковалюк, Годя, Мрвальевич.

И.о. главного тренера: Олег Шандрук.

Звягель (1 тайм): Яшков, Лучка, Нестеров, Скидан, Власюк, Волынец, Шевчук, Близниченко, Андрущенко, Фесенко, Кисленко.

Звягель (2 тайм): Белименко, Чередниченко, Скидан, Гук, Власюк, Грицук, Волынец, Шевчук, Оринчак, Янаков, Ндукве.

Главный тренер: Юрий Вирт.

Арбитр: Наталья Мамчур. Ассистенты: Владислав Дрыкин и Денис Шокур (все – Ровно).