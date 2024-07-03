Вирт против бывшей команды. Верес обыграл Звягель в товарищеском матче
У хозяев голы забили Руслан Степанюк, Виталий Дахновский, Марко Мрвальевич
Ровенский Верес уверенно обыграл перволиговый Звягель (3:1) в контрольном матче, одержав первую победу в летнее межсезонье.
Несмотря на неофициальный статус контрольного матча – противостояние Вереса с новичком Первой лиги Звягелем имело большую интригу.
Юрий Вирт, еще недавно выводивший Верес в УПЛ, впервые приехал в Ровно в качестве главного тренера команды соперников. А вместе с ним в форме Звягеля на Авангарде сыграли уже экс-игроки красно-черных Андрей Близниченко, Денис Янаков и Игорь Гук.
Но в составе Вереса сегодня были свои возвращения. Даже более значимые. Впервые на обновленном стадионе в красно-черной форме сыграли Роман Гончаренко и Руслан Степанюк. Последний вышел на игру с капитанской повязкой и открыл счет в матче.
Николай Гайдучик выиграл второй этаж в центре поля и выполнил скидку на ход Виталию Дахновскому. Тот пробежал к лицевой, выполнил зрячую поперечную передачу, а Руслан Степанюк не промахнулся с нескольких метров – 1:0. Гости ответили своим моментом. Но Вадим Ющишин выиграл дуэль у Максима Андрущенко после чистого выхода один на один.
А потом был еще один мяч в исполнении ровенчан. Руслан Степанюк выполнил шикарный перевод мяча со своей половины поля на правый край на Евгения Морозко. Тот сместился в центр и, казалось, задержался с ударом. Но вместо этого – отдал шикарную передачу свободному Виталию Дахновскому, который еще более зрелищным обводным ударом на исполнение поразил дальнюю девятку – 2:0!
Во втором тайме Верес мог быстро закрывать игру. Стойкая ворота спасла Звягель после удара Валерия Кучерова с линии штрафной. А после добивания от Василия Гакмана мяч парировал Арсен Белименко.
Забили гости. Богдан Оринчак решился на удар с правого угла штрафной и после рикошета от колена Семена Волченко мяч перелетел Арсения Коркодима, приземлившись в сетке.
Класс ровенчан все же сказался в конце матча. Черногорец Марко Мрвальевич ушел от офсайда и легко переиграл Арсена Белименко в ближнем бою – 3:1.
На следующей неделе Верес в Ровно сыграет с Полесьем.
Товарищеский матч. 3 июля 2024 года, Ровно, стадин Авангард
Верес Ровно – Звягель – 3:1 (2:0)
Голы: Степанюк, 17, Дахновский, 27, Мрвальевич, 75 – Оринчак, 67.
Верес (1 тайм): Ющишин (Когут, 31), Морозко, Гончаренко, Козубенко, Смеян, Шух, Яго, Свитюха, Дахновский, Гайдучик, Степанюк.
Верес (2 тайм): Когут (Коркодим, 61), Гакман, игрок на просмотре, Вовченко, Шевченко, Баран, Кучеров (Протасевич, 69), В.Шарай, Ковалюк, Годя, Мрвальевич.
И.о. главного тренера: Олег Шандрук.
Звягель (1 тайм): Яшков, Лучка, Нестеров, Скидан, Власюк, Волынец, Шевчук, Близниченко, Андрущенко, Фесенко, Кисленко.
Звягель (2 тайм): Белименко, Чередниченко, Скидан, Гук, Власюк, Грицук, Волынец, Шевчук, Оринчак, Янаков, Ндукве.
Главный тренер: Юрий Вирт.
Арбитр: Наталья Мамчур. Ассистенты: Владислав Дрыкин и Денис Шокур (все – Ровно).
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