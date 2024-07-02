Вирт проти Вереса. Стало известно о втором спарринге ровенского клуба

Стало известно, матчем с какой командой ровенский «Верес» продолжит свои учебно-тренировочные сборы. В первой игре «народный клуб» уступил «Руху» со счетом 0:4.

3 июля команда Юрия Шандрука проведет матч против «Звягеля», в прошлом сезоне завоевавшего право играть в Первой лиге.

Игра пройдет на ровенском стадионе «Авангард» и начнется в 17:00, трансляция будет доступна на клубном ютуб-канале.

«Звягель» возглавляет Юрий Вирт, долгое время тренировавший «Верес», но со скандалом покинувший клуб в конце позапрошлого сезона.