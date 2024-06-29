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Товарищеские матчи
Рух Львов
29.06.2024 14:00 – FT 4 : 0
Верес
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Украина. Премьер лига
29 июня 2024, 16:50 |
856
0

Начали с разгрома. Рух и Верес провели контрольный матч

Львовская команда оформила 4 гола

29 июня 2024, 16:50 |
856
0
Начали с разгрома. Рух и Верес провели контрольный матч
ФК Рух

Клубы УПЛ «Рух» и «Верес» провели первый контрольный матч в рамках подготовки к новому сезону. В стартовой встрече львовская команда выиграла 4:0.

Товарищеский матч.

«Рух» (Львов) – «Верес» (Ровно) 4:0
Голы: Рунич, 5, Краснопир, 26, Таллес, 39 (пенальти), Федор, 85

«Рух»: Ледвий (Герета, 30 (Ванивский, 61), Сыч (Китела, 46 (Савчук, 73), Слюбик (Слюсар, 46), Холод (Дидык, 46), Лях (Роман, 46), Пидгурский (Бойко, 46), Таллес (Притула, 46), Пастух (Федор, 30), Непейпиев (Столярчук, 46, (Товарницкий, 57), Рунич (Клайвер, 46), Краснопир (Панченко, 46)

«Верес» (1 тайм): Когут (Ющишин, 31) – Протасевич, Мельник, Козубенко, Шевченко, Баран, Вовченко, В. Шарай, Ковалюк, Годя, Мрвальевич

«Верес» (2 тайм): Ющишин (Коркодим, 61) – Гакман, Смиян, Гончаренко, Шух, Петров, Свитюха, Воробьяк, Яго, Дахновский, игрок на просмотре

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Рух Львов Верес Ровно контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы Рух - Верес товарищеские матчи
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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