Начали с разгрома. Рух и Верес провели контрольный матч

Клубы УПЛ «Рух» и «Верес» провели первый контрольный матч в рамках подготовки к новому сезону. В стартовой встрече львовская команда выиграла 4:0.

Товарищеский матч.

«Рух» (Львов) – «Верес» (Ровно) 4:0

Голы: Рунич, 5, Краснопир, 26, Таллес, 39 (пенальти), Федор, 85

«Рух»: Ледвий (Герета, 30 (Ванивский, 61), Сыч (Китела, 46 (Савчук, 73), Слюбик (Слюсар, 46), Холод (Дидык, 46), Лях (Роман, 46), Пидгурский (Бойко, 46), Таллес (Притула, 46), Пастух (Федор, 30), Непейпиев (Столярчук, 46, (Товарницкий, 57), Рунич (Клайвер, 46), Краснопир (Панченко, 46)

«Верес» (1 тайм): Когут (Ющишин, 31) – Протасевич, Мельник, Козубенко, Шевченко, Баран, Вовченко, В. Шарай, Ковалюк, Годя, Мрвальевич

«Верес» (2 тайм): Ющишин (Коркодим, 61) – Гакман, Смиян, Гончаренко, Шух, Петров, Свитюха, Воробьяк, Яго, Дахновский, игрок на просмотре