Рух – Верес – 4:0. Видео голов и обзор матча

«Рух» в первом спарринге во время предсезонной подготовки на своей клубной базе встретилось в спарринге с ровенским «Вересом». Виталий Пономарев с первых минут выпустил на поле новичка команды – 21-летнего нападающего Игоря Краснопира.

«Желто-черные» активно начали матч и реализовали свое преимущество, забив быстрый гол усилиями Василия Рунича. Затем Краснопир выиграл борьбу у защитников и выходил лицом к лицу с голкипером, но вратарь ровенчан спас свою команду. А на 26-й минуте Богдан Слюбик мощно пробил со штрафного: голкипер среагировал на этот выстрел, впрочем, «руховцы» таки забили, ведь на добивании удачно сыграл Краснопир. Это дебютный гол форварда в желто-черной футболке. Еще до перерыва львовяне забили в третий раз: Таллес заработал пенальти, который сам уверенно и реализовал.

Во второй половине игры Виталий Пономарев сменил весь стартовый состав, чтобы все игроки имели возможность проявить себя. Уже в начале второго тайма Роман Дидык опасно бил со штрафного – мяч пролетел над перекладиной. Также отличный момент забить гол имел Панченко: Святослав Ванивский дальней передачей вывел нападающего лицом к лицу с голкипером, но Сергей не реализовал свой случай. Затем Панченко головой замыкал подачу Олега Федора – мяч пролетел мимо ворот. Еще в одном эпизоде ​​Дидик перехватил мяч в центре поля и отдал на Клайвера, сбежавшего от защитников, однако с его ударом справился вратарь. Опасно через мгновение бил и Остап Притула, но мяч разминулся со штангой. «Верес» пытался отвечать дальними выстрелами, впрочем, они были неточными. В то время как «руховцы» забили еще раз: Федор на дриблинге разобрался с несколькими защитниками «Вереса» и точно пробил в дальний угол ворот.

В итоге – уверенная победа «Руха» над «Вересом» со счетом 4:0.

Товарищеский матч

29 июня 2024 года. Винники, УТБ «Рух»

Рух (Львов) – Верес (Ровно) – 4:0 (3:0)

Голы: Рунич, 5, Краснопир, 26, Таллес, 39 (пенальти), Федор, 85