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04 июля 2024, 22:15 | Обновлено 04 июля 2024, 23:47
29
0

ПОНОМАРЕВ: «Рух сыграет в Словении против сильных соперников»

Главный тренер Руха рассказал о спаррингах в межсезонье

04 июля 2024, 22:15 | Обновлено 04 июля 2024, 23:47
29
0
ПОНОМАРЕВ: «Рух сыграет в Словении против сильных соперников»
ФК Рух Львов. Виталий Пономарев

Главный тренер «Руха» Виталий Пономарев дал комментарий после летнего спарринга с «Вересом» (4:0):

«Верес выступает в УПЛ, это очень хорошая команда. «Рух» хочет играть с качественными оппонентами на сборах, и этот поединок – не исключение. Результат на этом этапе подготовки не играет большой роли, ведь важно наиграть игровые связи, улучшить взаимопонимание и физические кондиции. Футболисты должны привыкнуть играть под большими нагрузками.

Сейчас ребята много работают физически, поэтому им следует адаптироваться к этим условиям. В матче кто-то проявил себя лучше, кто-то хуже, но у нас еще все впереди. До старта чемпионата еще больше месяца, и футболисты будут иметь время, чтобы набрать форму, зарекомендовать себя с лучшей стороны.

Хочу похвалить Игоря Краснопира, он ведь очень хорошо проявляет себя в тренировочном процессе. Он говорит, что такие нагрузки для него новые, но сейчас очень качественно выполняет все требования и указания. В матче с «Вересом» он сыграл хорошо и еще раз повторюсь – такого нападающего нам не хватало в предыдущем сезоне.

«Рух» ожидают в Словении хорошие спарринги против сильных соперников. Для нас это необходимый опыт, и важно проверить свои силы на фоне европейских команд. Мы будем играть против чемпиона Австрии «Штурма», английского «Лутона», хоть и вылетевшего из АПЛ, однако это все равно сложный оппонент, «Хайдук» – призер чемпионата Хорватии. Некоторые из этих соперников неплохо проявляют себя в еврокубках, потому хочется сыграть с ними.

Наш клуб очень гордится тем, что наши игроки вызываются в разные сборные Украины, в том числе и олимпийскую. Они представляют государство на международном уровне. В то же время не скрою, что хотелось бы, чтобы эти игроки были на сборах вместе с «Рухом» и готовились к новому сезону. Но мы с пониманием относимся к тому, что игроки должны играть как за молодежную, так и олимпийскую сборную, и это очень важно.

Также надеюсь, что молодые игроки, которые получат игровое время на сборах, смогут хорошо себя проявить. Показательно, что в прошлом сезоне некоторые футболисты, начинавшие предыдущие летние сборы как резервисты, теперь являются игроками основного состава».

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Николай Степанюк Источник: ФК Рух Львов
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