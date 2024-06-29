Украинские команды проводят контрольный матч на летних сборах.

В первом спарринге встречаются Рух Львов и Верес Ровно.

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Начало товарищеского матча запланировано на 29 июня в 14:00 по Киеву.

Рух – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция