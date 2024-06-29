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Товарищеские матчи
Рух Львов
29.06.2024 14:00 – FT 4 : 0
Верес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
29 июня 2024, 15:45 | Обновлено 29 июня 2024, 16:44
156
0

Рух – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 29 июня в 14:00 видеотрансляцию товарищеского матча

29 июня 2024, 15:45 | Обновлено 29 июня 2024, 16:44
156
0
Рух – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Рух

Украинские команды проводят контрольный матч на летних сборах.

В первом спарринге встречаются Рух Львов и Верес Ровно.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало товарищеского матча запланировано на 29 июня в 14:00 по Киеву.

Рух – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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