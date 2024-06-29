Товарищеские матчи
Украина. Премьер лига29 июня 2024, 15:45 | Обновлено 29 июня 2024, 16:44
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Рух – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 29 июня в 14:00 видеотрансляцию товарищеского матча
29 июня 2024, 15:45 | Обновлено 29 июня 2024, 16:44
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Украинские команды проводят контрольный матч на летних сборах.
В первом спарринге встречаются Рух Львов и Верес Ровно.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало товарищеского матча запланировано на 29 июня в 14:00 по Киеву.
Рух – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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