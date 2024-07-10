4 тайма по 30 минут. Полесье в гостях разгромно выиграло спарринг у Вереса

Ровенский Верес пропустил 4 мяча в контрольном матче с житомирским Полесьем и уступил участников квалификации Лиги конференций в спарринге (1:4).

Согласно договоренности клубов, этот контрольный матч между Вересом и Полесьем прошел в формате 4 таймов по 30 минут. Исполняющий обязанности главного тренера ровенчан Олег Шандрук в этой игре использовал фактически два состава, каждый из которых получил по часу игрового времени на поле.

Житомиряне, готовящиеся к историческому дебюту в квалификации Лиги конференций УЕФА, забили очень быстро. Результативным стал первый же угловой гостей. Подача с левого фланга, удар головой Жоао Виалле и Вадим Ющишин в отчаянном прыжке лишь подправил мяч в дальний угол.

Верес мог быстро ответить, но не забил каким-то чудом. Марко Мрвальевич сразился, вошел в штрафную гостей и выкатил мяч под удар Виталию Дахновскому. Выстрел заблокировали защитники Полесья. Как и первое добивание от Руслана Степанюка метров с десяти – снова у защитника соперников. Подбор снова выиграли ровенчане, но Евгений Шевченко пробил прямо по центру ворот – в руки голкиперу.

Во втором тайме голкипер Полесья снова спас свою команду. После подачи с левого фланга Марко Мрвальевич эффектно пробивал головой – сейв вратаря из-под перекладины.

После часа игрового времени оба тренера произвели большое количество замен. И только после этого гости сломали сопротивление красно-черных. Роковым снова стал угловой. Богдан Когут неудачно сыграл на выходе, и Луифер забил в пустые ворота – 0:2.

Через пять минут счет до крупного довел Богдан Кушниренко. Ему дали свободно пробить с линии штрафной. Но и удар получился фантастическим – невероятной силы и точности. В верхний левый угол и без шансов для Богдана Когута.

В заключительной 30-минутке Верес в третий раз пропустил после углового. Подача справа, удар головой Богдана Кушниренко, и мяч рикошетом от стойки ворот влетел в сетку. Богдан Когут в прыжке выбил его из-за линии ворот.

Ответный гол в составе ровенчан создали Денис Свитюха и Николай Гайдучик. Первый заработал опасный штрафной после сольного прохода по центральной зоне поля. А второй заработал пенальти – выполнил штрафной удар, и мяч попал в руку игроку Полесья. Николай Гайдучик реализовал одиннадцатиметровый – 1:4.

В воскресенье, 14 июля, Верес на стадионе Авангард будет принимать тернопольскую Ниву, начало игры – в 16:00.

Товарищеский матч

10 июля 2024 года, Ровно, стадион Авангард

Верес Ровно – Полесье Житомир – 1:4 (0:1)

Голы: Гайдучик, 111 (пен) – Жоао Виалле, 2, Луифер Эрнандес, 76, Кушниренко, 81, 100

Верес (1-й и 2-й тайм): Ющишин, Морозко, Гончаренко, Мельник, Шевченко, Яго, Кучеров, В.Шарай, Дахновский, Степанюк, Мрвальевич.

Верес (3-й и 4-й тайм): Когут, Протасевич, Вовченко, игрок на просмотре (Козубенко, 90), Смиян, Баран, Куция (Шух, 101), игрок на просмотре (Гакман, 90), Свитюха, Годя, Гайдучик.

И.о. главного тренера: Олег Шандрук.

Арбитр: Наталья Мамчур (Ровно). Ассистенты: Владислав Дрыкин и Дмитрий Шекель (оба – Ровно)