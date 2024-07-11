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Украина. Первая лига
11 июля 2024, 14:32 | Обновлено 11 июля 2024, 14:33
127
0

ШАНДРУК: «Увиденное на поле вселяет оптимизм»

И.О. главного тренера «Вереса» прокомментировал поражение против «Полесья»

11 июля 2024, 14:32 | Обновлено 11 июля 2024, 14:33
127
0
ШАНДРУК: «Увиденное на поле вселяет оптимизм»
ФК Верес. Олег Шандрук

И.О. главного тренера «Вереса» Олег Шандрук прокомментировал поражение против «Полесья».

«Мы понимаем, что результат не является позитивным. Проиграли. Но мы довольны объёмом выполненной работы и увиденным на поле. Это вселяет оптимизм. Возможно, при счёте 1:4 это звучит несколько странно, но это действительно так. Хочу успокоить болельщиков. Мы движемся в правильном направлении. И я доволен физическим состоянием команды, потому что мы работаем под нагрузками, и тем, что увидел на поле.

У нас было достаточно моментов. Особенно в течение первого часа. Счёт мог быть другим. «Полесье» – участник еврокубков. Они раньше начали сборы. Поэтому мы довольны этой игрой, несмотря на поражение. Получили хороший материал для размышлений и дальнейшей работы. В частности, это касается и трёх мячей, пропущенных после розыгрышей угловых соперником.

Новички понравились. Все сыграли на уровне. Возможно, кто-то мог сыграть лучше, но повторюсь – все сейчас под серьёзными физическими нагрузками. Да, мы бы хотели до старта сезона ещё усилиться крайним нападающим, правым защитником и в центре поля — опорная зона, центр защиты. Если будут доступные кандидаты – конечно, рассмотрим эти варианты».

Матч «Верес» – «Полесье» завершился разгромным поражением ровенского клуба со счётом 1:4.

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товарищеские матчи Верес Ровно учебно-тренировочные сборы Полесье Житомир контрольные матчи УПЛ Верес - Полесье Олег Шандрук
Алексей Тиньков Источник: ФК Верес
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