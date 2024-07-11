ШАНДРУК: «Увиденное на поле вселяет оптимизм»

И.О. главного тренера «Вереса» Олег Шандрук прокомментировал поражение против «Полесья».

«Мы понимаем, что результат не является позитивным. Проиграли. Но мы довольны объёмом выполненной работы и увиденным на поле. Это вселяет оптимизм. Возможно, при счёте 1:4 это звучит несколько странно, но это действительно так. Хочу успокоить болельщиков. Мы движемся в правильном направлении. И я доволен физическим состоянием команды, потому что мы работаем под нагрузками, и тем, что увидел на поле.

У нас было достаточно моментов. Особенно в течение первого часа. Счёт мог быть другим. «Полесье» – участник еврокубков. Они раньше начали сборы. Поэтому мы довольны этой игрой, несмотря на поражение. Получили хороший материал для размышлений и дальнейшей работы. В частности, это касается и трёх мячей, пропущенных после розыгрышей угловых соперником.

Новички понравились. Все сыграли на уровне. Возможно, кто-то мог сыграть лучше, но повторюсь – все сейчас под серьёзными физическими нагрузками. Да, мы бы хотели до старта сезона ещё усилиться крайним нападающим, правым защитником и в центре поля — опорная зона, центр защиты. Если будут доступные кандидаты – конечно, рассмотрим эти варианты».

Матч «Верес» – «Полесье» завершился разгромным поражением ровенского клуба со счётом 1:4.