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Украина. Премьер лига
09 июля 2024, 00:19 | Обновлено 09 июля 2024, 00:38
366
0

Источник: Шахтер договорился о переходе хавбека Вольфсбурга

Бартол Франьич подпишет арендный контракт на один сезон

09 июля 2024, 00:19 | Обновлено 09 июля 2024, 00:38
366
0
Источник: Шахтер договорился о переходе хавбека Вольфсбурга
Getty Images/Global Images Ukraine. Бартол Франьич

Донецкий «Шахтер» договорился с немецким «Вольфсбургом» о трансфере хорватского хавбека Бартола Франьича.

Согласно договоренности с немецким клубом, Франьич проведет на правах аренды в Шахтере один сезон с необязательной опцией выкупа контракта, информирует ТаТоТаке.

24-летний левша Бартол Франьич может играть на позициях центрального защитника и опорника.

«Вольфсбург» подписал Франьича летом 2022 года, заплатив 7,5 млн евро загребскому «Динамо». В прошлом сезоне Франьич играл в аренде в «Дармштадте» и сделал 1 ассист в 20 матчах Бундеслиги.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 24-летнего хавбека в 1,8 млн евро.

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Николай Степанюк Источник: ТаТоТаке
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