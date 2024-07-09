Источник: Шахтер договорился о переходе хавбека Вольфсбурга
Бартол Франьич подпишет арендный контракт на один сезон
Донецкий «Шахтер» договорился с немецким «Вольфсбургом» о трансфере хорватского хавбека Бартола Франьича.
Согласно договоренности с немецким клубом, Франьич проведет на правах аренды в Шахтере один сезон с необязательной опцией выкупа контракта, информирует ТаТоТаке.
24-летний левша Бартол Франьич может играть на позициях центрального защитника и опорника.
«Вольфсбург» подписал Франьича летом 2022 года, заплатив 7,5 млн евро загребскому «Динамо». В прошлом сезоне Франьич играл в аренде в «Дармштадте» и сделал 1 ассист в 20 матчах Бундеслиги.
Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 24-летнего хавбека в 1,8 млн евро.
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