Романо: Шахтер близок к оформлению трансфера хавбека Вольфсбурга

Донецкий «Шахтер» близок к оформлению трансфера хорватского хавбека немецкого «Вольфсбурга» Бартола Франьича.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, сторонами уточняются окончательные детали, и вскоре будет заключена сделка.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 24-летнего хавбека в 1,8 млн евро.

«Вольфсбург» подписал Франьича летом 2022 года, заплатив 7,5 млн евро загребскому «Динамо».

В прошлом сезоне Франьич играл в аренде в «Дармштадте» и сделал 1 ассист в 20 матчах Бундеслиги.

