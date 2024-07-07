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Украина. Премьер лига
07 июля 2024, 23:59 | Обновлено 08 июля 2024, 00:27
184
0

Романо: Шахтер близок к оформлению трансфера хавбека Вольфсбурга

Бартол Франьич вскоре может оказаться в донецкой команде

07 июля 2024, 23:59 | Обновлено 08 июля 2024, 00:27
184
0
Романо: Шахтер близок к оформлению трансфера хавбека Вольфсбурга
Twitter. Бартол Франьич

Донецкий «Шахтер» близок к оформлению трансфера хорватского хавбека немецкого «Вольфсбурга» Бартола Франьича.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, сторонами уточняются окончательные детали, и вскоре будет заключена сделка.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 24-летнего хавбека в 1,8 млн евро.

«Вольфсбург» подписал Франьича летом 2022 года, заплатив 7,5 млн евро загребскому «Динамо».

В прошлом сезоне Франьич играл в аренде в «Дармштадте» и сделал 1 ассист в 20 матчах Бундеслиги.

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Николай Степанюк Источник: Фабрицио Романо
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