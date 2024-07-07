Романо: Шахтер близок к оформлению трансфера хавбека Вольфсбурга
Бартол Франьич вскоре может оказаться в донецкой команде
Донецкий «Шахтер» близок к оформлению трансфера хорватского хавбека немецкого «Вольфсбурга» Бартола Франьича.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, сторонами уточняются окончательные детали, и вскоре будет заключена сделка.
Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 24-летнего хавбека в 1,8 млн евро.
«Вольфсбург» подписал Франьича летом 2022 года, заплатив 7,5 млн евро загребскому «Динамо».
В прошлом сезоне Франьич играл в аренде в «Дармштадте» и сделал 1 ассист в 20 матчах Бундеслиги.
🟠⚫️🇺🇦 Shakhtar Donetsk are closing in on deal to sign Wolfsburg midfielder Bartol Franjic.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 7, 2024
Final details being sorted and then deal done. pic.twitter.com/F9h83Z1dn5
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Именитая бывшая спортсменка поздравила Ярославу с достижением, установленным в Париже
Смотрите самые интересные моменты матча ЧЕ