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  4. Усиление полузащиты. Интер хочет бесплатно подписать звезду Манчестер Сити
Италия
20 декабря 2024, 22:58 |
332
0

Усиление полузащиты. Интер хочет бесплатно подписать звезду Манчестер Сити

Илкай Гюндоган может продолжить карьеру в Серии А

20 декабря 2024, 22:58 |
332
0
Усиление полузащиты. Интер хочет бесплатно подписать звезду Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Илкай Гюндоган

Немецкий полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган может перейти в «Интер», сообщает Fichajes.

По информации источника, итальянский клуб планирует подписать хавбека летом 2025 года бесплатно, когда у игрока закончится контракт. Однако высокая зарплата игрока, которая является одной из самых высоких в «Манчестер Сити», может помешать трансферу.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 34-летнего полузащитника в 10 миллионов евро. Контракт немца с «горожанами» рассчитан до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне Гюндоган провел за «Манчестер Сити» во всех турнирах 22 матча, в которых забил 2 гола и отдал 1 голевой пас.

Ранее сообщалось, что лидер «горожан» попал в лазарет.

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Илкай Гюндоган Манчестер Сити Интер Милан трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Іван Распутін Источник: Fichajes.net
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