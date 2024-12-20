Усиление полузащиты. Интер хочет бесплатно подписать звезду Манчестер Сити
Илкай Гюндоган может продолжить карьеру в Серии А
Немецкий полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган может перейти в «Интер», сообщает Fichajes.
По информации источника, итальянский клуб планирует подписать хавбека летом 2025 года бесплатно, когда у игрока закончится контракт. Однако высокая зарплата игрока, которая является одной из самых высоких в «Манчестер Сити», может помешать трансферу.
Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 34-летнего полузащитника в 10 миллионов евро. Контракт немца с «горожанами» рассчитан до лета 2025 года.
В нынешнем сезоне Гюндоган провел за «Манчестер Сити» во всех турнирах 22 матча, в которых забил 2 гола и отдал 1 голевой пас.
Ранее сообщалось, что лидер «горожан» попал в лазарет.
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