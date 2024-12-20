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Англия
20 декабря 2024, 21:16 | Обновлено 20 декабря 2024, 21:20
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«Увольнение в конце сезона». Реакция фанов на возможний новый клуб Юрича

Иван Юрич станет главным тренером Саутгемптона – Фабрицио Романо

20 декабря 2024, 21:16 | Обновлено 20 декабря 2024, 21:20
440
0
«Увольнение в конце сезона». Реакция фанов на возможний новый клуб Юрича
Getty Images/Global Images Ukraine

Иван Юрич возглавит «Саутгемптон», контракт с ним будет действовать до июня 2026 года. В соглашении также предусмотрена опция продления на два года, сообщает Фабрицио Романо. На данный момент клуб занимает последнее, 20-е место в Премьер-лиге, имея в активе 5 очков.

Юрич заменит на посту главного тренера Расселла Мартина. В настоящее время командой руководит Саймон Раск, тренер молодежной команды.

В текущем сезоне Юрич возглавлял «Рому», за которую выступает украинский нападающий Артем Довбик. После того как Юрич сменил Даниэле Де Росси в сентябре, команда выиграла лишь 4 матча из 11 во всех турнирах. Ранее Юрич работал с такими клубами, как «Дженоа», «Верона» и «Торино».

Болельщики с оптимизмом восприняли его возможное назначение, надеясь, что Юрич поможет клубу. Однако некоторые выражают сомнения по поводу того, как его опыт работы в Италии отразится на его подходе к команде из Английской Премьер-лиги.

Zach: «Ага, значит, «Саутгемптон» пригласил этого Ивана Юрича, да? Похоже, они пытаются произвести впечатление с этим новым назначением. Но скажи, что мы на самом деле знаем об этом парне? Он какой-то чудотворец или это просто очередная попытка руководства купить себе успех?».

Rashid Khan INC: «Приход Юрича рассматривается как попытка «Саутгемптона» привнести стабильность и новый тактический подход в команду, используя его опыт работы в Серии А, где он возглавлял такие клубы, как «Торино» и на короткое время «Рому». Условия контракта отражают приверженность клуба ему в ближайшем будущем, а опция продления предоставляет гибкость, зависящую от его результатов».

Kay: «Надеюсь, они дадут ему хороший проект, потому что, похоже, у них его нет».

ThatAnfieldBuzz: «Большая работа для него. Они должны поддержать его, если они пойдут ко дну, и дать ему шанс поднять их обратно!».

Drey: «Увольнение в конце сезона».

Prince: «Разве его не уволили недавно из «Ромы» за то, что он был ужасным тренером?».

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Иван Юрич Саутгемптон Фабрицио Романо трансферы АПЛ реакция болельщиков Рома Рим Артем Довбик Дженоа Верона Торино Мантова
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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