«Увольнение в конце сезона». Реакция фанов на возможний новый клуб Юрича

Иван Юрич возглавит «Саутгемптон», контракт с ним будет действовать до июня 2026 года. В соглашении также предусмотрена опция продления на два года, сообщает Фабрицио Романо. На данный момент клуб занимает последнее, 20-е место в Премьер-лиге, имея в активе 5 очков.

Юрич заменит на посту главного тренера Расселла Мартина. В настоящее время командой руководит Саймон Раск, тренер молодежной команды.

В текущем сезоне Юрич возглавлял «Рому», за которую выступает украинский нападающий Артем Довбик. После того как Юрич сменил Даниэле Де Росси в сентябре, команда выиграла лишь 4 матча из 11 во всех турнирах. Ранее Юрич работал с такими клубами, как «Дженоа», «Верона» и «Торино».

Болельщики с оптимизмом восприняли его возможное назначение, надеясь, что Юрич поможет клубу. Однако некоторые выражают сомнения по поводу того, как его опыт работы в Италии отразится на его подходе к команде из Английской Премьер-лиги.

Zach: «Ага, значит, «Саутгемптон» пригласил этого Ивана Юрича, да? Похоже, они пытаются произвести впечатление с этим новым назначением. Но скажи, что мы на самом деле знаем об этом парне? Он какой-то чудотворец или это просто очередная попытка руководства купить себе успех?».

Ah, so the Saints are bringing in this Ivan Jurić character, huh? Seems like they're trying to make a splash with this new hire. But tell me, what do we really know about this guy? Is he some kind of miracle worker, or is this just another case of the brass thinking they can buy… — Zach (@strictly_zach) December 20, 2024

Rashid Khan INC: «Приход Юрича рассматривается как попытка «Саутгемптона» привнести стабильность и новый тактический подход в команду, используя его опыт работы в Серии А, где он возглавлял такие клубы, как «Торино» и на короткое время «Рому». Условия контракта отражают приверженность клуба ему в ближайшем будущем, а опция продления предоставляет гибкость, зависящую от его результатов».

Jurić's arrival is seen as an attempt by Southampton to bring stability and a new tactical approach to the team, leveraging his experience from Serie A where he managed teams like Torino and briefly Roma. His contract terms reflect the club's commitment to him for the foreseeable… — Rashid Khan INC (@RashidKhan1515) December 20, 2024

Kay: «Надеюсь, они дадут ему хороший проект, потому что, похоже, у них его нет».

I hope they give him a good project, cause it don’t look like they have one. — Kay (@Dwriteway) December 20, 2024

ThatAnfieldBuzz: «Большая работа для него. Они должны поддержать его, если они пойдут ко дну, и дать ему шанс поднять их обратно!».

Big job for him. They need to back him if they go down, and give him the chance to get them back up! — @ThatAnfieldBuzz (@ThatAnfieldBuzz) December 20, 2024

Drey: «Увольнение в конце сезона».

Getting sacked at the end of the season — Drey (@Drey9229) December 20, 2024

Prince: «Разве его не уволили недавно из «Ромы» за то, что он был ужасным тренером?».