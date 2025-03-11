«Цыганков всю работу сделал». Реакция фанов Жироны на игру украинца
Украинский полузащитник «Жироны» в матче с «Эспаньолом» стал героем для фанатов
В матче 27-го тура Ла Лиги «Эспаньол» – «Жирона» хозяева вышли вперед в начале второго тайма. Полузащитник «Жироны» Виктор Цыганков заработал для своей команды пенальти, с которого Стуани сравнял счет. Болельщики «Жироны» высоко оценили игру украинского футболиста.
zaxos_val: Цыганков всю работу сделал.
user947620376128: БРАВО
Цыганков сегодня вечером игрок матча. Играл очень хорошо и заработал пенальти.
Роман: Хорошо отыграл Цыганков. В сборную готов.
Oleg Fesenko: В сборной ему не доверяют, как в Жироне. И Довбику и Лунину. Это парадокс, ибо Ребров – сторонник испанской школы.
Andrii H: У Жироны нападение - дерьмо. В прошлом сезоне знали как забивать.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Олег Билык тоже считает Романа Григорчука строгим тренером
Поединок состоится 11 марта в 22:00 по Киеву