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Испания
11 марта 2025, 14:11 | Обновлено 11 марта 2025, 14:20
581
0

«Цыганков всю работу сделал». Реакция фанов Жироны на игру украинца

Украинский полузащитник «Жироны» в матче с «Эспаньолом» стал героем для фанатов

11 марта 2025, 14:11 | Обновлено 11 марта 2025, 14:20
581
0
«Цыганков всю работу сделал». Реакция фанов Жироны на игру украинца
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В матче 27-го тура Ла Лиги «Эспаньол» – «Жирона» хозяева вышли вперед в начале второго тайма. Полузащитник «Жироны» Виктор Цыганков заработал для своей команды пенальти, с которого Стуани сравнял счет. Болельщики «Жироны» высоко оценили игру украинского футболиста.

zaxos_val: Цыганков всю работу сделал.

user947620376128: БРАВО

Цыганков сегодня вечером игрок матча. Играл очень хорошо и заработал пенальти.

Роман: Хорошо отыграл Цыганков. В сборную готов.

Oleg Fesenko: В сборной ему не доверяют, как в Жироне. И Довбику и Лунину. Это парадокс, ибо Ребров – сторонник испанской школы.

Andrii H: У Жироны нападение - дерьмо. В прошлом сезоне знали как забивать.

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Виктор Цыганков Эспаньол - Жирона Эспаньол Жирона реакция болельщиков
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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