«Цыганков всю работу сделал». Реакция фанов Жироны на игру украинца

В матче 27-го тура Ла Лиги «Эспаньол» – «Жирона» хозяева вышли вперед в начале второго тайма. Полузащитник «Жироны» Виктор Цыганков заработал для своей команды пенальти, с которого Стуани сравнял счет. Болельщики «Жироны» высоко оценили игру украинского футболиста.

zaxos_val: Цыганков всю работу сделал.

user947620376128: БРАВО

Цыганков сегодня вечером игрок матча. Играл очень хорошо и заработал пенальти.

Роман: Хорошо отыграл Цыганков. В сборную готов.

Oleg Fesenko: В сборной ему не доверяют, как в Жироне. И Довбику и Лунину. Это парадокс, ибо Ребров – сторонник испанской школы.

Andrii H: У Жироны нападение - дерьмо. В прошлом сезоне знали как забивать.