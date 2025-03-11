Бывший игрок Динамо и сборной Украины вошел в тренерский штаб Колоса

Как стало известно Sport.ua, Руслану Костышину, который вернулся к рулю «Колоса», в календарном матче 21-го тура УПЛ с ЛНЗ, который состоится 16 марта, также будет помогать Вячеслав Кернозенко, известный по выступлениям за киевское «Динамо» и национальную сборную Украины. Он будет отвечать за подготовку вратарей. Ранее, как мы уже сообщали, первым помощником Руслана Костышина стал еще один экс-игрок сборной Украины – Олег Шелаев.

По информации нашего источника, полностью тренерский штаб «Колоса» будет укомплектован во время международной мартовской паузы, вызванной поединками сборных.

Сейчас в активе футболистов «Колоса» 18 очков и они занимают 12 место.

Ранее в «Колосе» в день смены коуча назвали лучшего футболиста зимнего периода.