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  4. Бывший игрок Динамо и сборной Украины вошел в тренерский штаб Колоса
Украина. Премьер лига
11 марта 2025, 14:48 |
171
0

Бывший игрок Динамо и сборной Украины вошел в тренерский штаб Колоса

Руслан Костышин определился с еще одним помощником

11 марта 2025, 14:48 |
171
0
Бывший игрок Динамо и сборной Украины вошел в тренерский штаб Колоса
Вячеслав Кернозенко

Как стало известно Sport.ua, Руслану Костышину, который вернулся к рулю «Колоса», в календарном матче 21-го тура УПЛ с ЛНЗ, который состоится 16 марта, также будет помогать Вячеслав Кернозенко, известный по выступлениям за киевское «Динамо» и национальную сборную Украины. Он будет отвечать за подготовку вратарей. Ранее, как мы уже сообщали, первым помощником Руслана Костышина стал еще один экс-игрок сборной Украины – Олег Шелаев.

По информации нашего источника, полностью тренерский штаб «Колоса» будет укомплектован во время международной мартовской паузы, вызванной поединками сборных.

Сейчас в активе футболистов «Колоса» 18 очков и они занимают 12 место.

Ранее в «Колосе» в день смены коуча назвали лучшего футболиста зимнего периода.

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Олег Шелаев Руслан Костышин чемпионат Украины по футболу назначение тренера Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка инсайд Вячеслав Кернозенко ЛНЗ Черкассы ЛНЗ - Колос
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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