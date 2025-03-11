Трабзонспор возглавит бывший футболист, который играл за российские клубы

Руководство «Трабзонспора» определилось с кандидатурой на пост главного тренера команды – идут переговоры с бывшим игроком сборной Турции Фатихом Теке.

«Мы ведем переговоры с Фатихом Текке о назначении на должность главного тренера команды. 11 марта специалист проведет встречу с президентом Серканом Кылычем. «Трабзонспор» будет сообщать всю информацию о текущей ситуации», – сообщили на официальном сайте клуба.

Фатих Текке выступал в составе «Трабзонспора» в 1994–2000 и 2003–06 годах, где сыграл 197 матчей и забил 89 голов. Провел четыре года в российском чемпионате – играл за «зенит» и «рубин», побеждал в финале Кубка УЕФА.

В 2015 году начал тренерскую карьеру, возглавлял сборную Турции U-17, «Истанбулспор», «Бурсаспор», «Аланьяспор» и другие турецкие клубы.

«Трабзонспор» набрал 32 балла и занимает 11-е место в текущем сезоне чемпионата Турции. В кампании 2023/24 клуб занял третье место в лиге и вышла в финал кубка страны.