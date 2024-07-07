Ждать ли трансфер? Срна прокомментировал слухи о Франьиче в Шахтере
24-летнего опорника пресса сватает в Украину
Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна прокомментировал слухи о том, что вскоре «горняки» могут подписать 24-летнего опорного полузащитника «Вольфсбурга» Бартоля Франьича, который минувший сезон на правах аренды отыграл за «Дармштадт».
«Перейдет ли в «Шахтер» Франьич? Шансы 50 на 50», – сказал Срна.
Накануне «горняки» сыграли товарищеский матч против «Хайдука» (1:1), а Дарио Срна заявил о том, что донецкий клуб может отдать в аренду сплитскому одного из своих бразильских легионеров.
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