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  4. Ждать ли трансфер? Срна прокомментировал слухи о Франьиче в Шахтере
Украина. Премьер лига
07 июля 2024, 10:36 |
289
0

Ждать ли трансфер? Срна прокомментировал слухи о Франьиче в Шахтере

24-летнего опорника пресса сватает в Украину

07 июля 2024, 10:36 |
289
0
Ждать ли трансфер? Срна прокомментировал слухи о Франьиче в Шахтере
24sata.hr. Дарио Срна (в желтом)

Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна прокомментировал слухи о том, что вскоре «горняки» могут подписать 24-летнего опорного полузащитника «Вольфсбурга» Бартоля Франьича, который минувший сезон на правах аренды отыграл за «Дармштадт».

«Перейдет ли в «Шахтер» Франьич? Шансы 50 на 50», – сказал Срна.

Накануне «горняки» сыграли товарищеский матч против «Хайдука» (1:1), а Дарио Срна заявил о том, что донецкий клуб может отдать в аренду сплитскому одного из своих бразильских легионеров.

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Алексей Сливченко Источник: 24sata
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