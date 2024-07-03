Шахтер в ближайшее время подпишет хорватского хавбека Вольфсбурга
Бартоль Франьич продолжит карьеру в УПЛ
Донецкий «Шахтер» в ближайшее время подпишет хорватского опорного полузащитника немецкого «Вольфсбурга» Бартоля Франьича. Об этом сообщает хорватский ресурс Germanijak.
По их информации, подписание Франьича – инициатива главного тренера «Шахтера» Марино Пушича и спортивного директора клуба Дарио Срны.
Ожидается, что Франьич подпишет контракт с «Шахтером» в ближайшие дни. Условия сделки не называются, Transfermarkt оценивает 24-летнего хавбека в 1,8 миллиона евро.
Сам «Вольфсбург» подписан Франьича летом 2022 года, отдав за него 7,5 миллиона евро загребскому «Динамо».
Проявить себя в составе «Вольфсбурга» хорват не сумел, и прошлый сезон провел в аренде в «Дармштадте»: 1 ассист в 20 матчах Бундеслиги.
Также на счету Франьича 1 гол в 15 матчах за сборную Хорватии U-21.
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Через час этот Франьич скажет что вертел копанку на причинном месте и перходит в Динамо Дрезден, и снова у ржавых будет пук -среньк и влажные глаза как у голодной собаки на глазах которой едят чизбургер!