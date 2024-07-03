Шахтер в ближайшее время подпишет хорватского хавбека Вольфсбурга

Донецкий «Шахтер» в ближайшее время подпишет хорватского опорного полузащитника немецкого «Вольфсбурга» Бартоля Франьича. Об этом сообщает хорватский ресурс Germanijak.

По их информации, подписание Франьича – инициатива главного тренера «Шахтера» Марино Пушича и спортивного директора клуба Дарио Срны.

Ожидается, что Франьич подпишет контракт с «Шахтером» в ближайшие дни. Условия сделки не называются, Transfermarkt оценивает 24-летнего хавбека в 1,8 миллиона евро.

Сам «Вольфсбург» подписан Франьича летом 2022 года, отдав за него 7,5 миллиона евро загребскому «Динамо».

Проявить себя в составе «Вольфсбурга» хорват не сумел, и прошлый сезон провел в аренде в «Дармштадте»: 1 ассист в 20 матчах Бундеслиги.

Также на счету Франьича 1 гол в 15 матчах за сборную Хорватии U-21.