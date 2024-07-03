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Украина. Премьер лига
03 июля 2024, 15:09 | Обновлено 03 июля 2024, 15:24
1599
28

Шахтер в ближайшее время подпишет хорватского хавбека Вольфсбурга

Бартоль Франьич продолжит карьеру в УПЛ

03 июля 2024, 15:09 | Обновлено 03 июля 2024, 15:24
1599
28
Шахтер в ближайшее время подпишет хорватского хавбека Вольфсбурга
Getty Images/Global Images Ukraine. Бартоль Франьич

Донецкий «Шахтер» в ближайшее время подпишет хорватского опорного полузащитника немецкого «Вольфсбурга» Бартоля Франьича. Об этом сообщает хорватский ресурс Germanijak.

По их информации, подписание Франьича – инициатива главного тренера «Шахтера» Марино Пушича и спортивного директора клуба Дарио Срны.

Ожидается, что Франьич подпишет контракт с «Шахтером» в ближайшие дни. Условия сделки не называются, Transfermarkt оценивает 24-летнего хавбека в 1,8 миллиона евро.

Сам «Вольфсбург» подписан Франьича летом 2022 года, отдав за него 7,5 миллиона евро загребскому «Динамо».

Проявить себя в составе «Вольфсбурга» хорват не сумел, и прошлый сезон провел в аренде в «Дармштадте»: 1 ассист в 20 матчах Бундеслиги.

Также на счету Франьича 1 гол в 15 матчах за сборную Хорватии U-21.

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Олег Дидух Источник
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Комментарии 28
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pricolist
І навіщо він Шахтарю потрібен? Не простіше когось з молодіжки награвати? Або якщо й купляти, то більш статусного гравця
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+1
Андрей⚒️
Прикольно👍
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0
FunnyCat_____
Даунят история с Пихаленком ничему не научила, снова первый раз видя игрока и слух о нем  сразу же "хорошо, потужно, дуже добре".
 Через час этот Франьич скажет что вертел копанку на причинном месте и перходит в Динамо Дрезден, и снова  у ржавых будет  пук -среньк и влажные глаза как у голодной собаки на глазах которой едят чизбургер!
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0
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naverland
Опорник, это хорошо.
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0
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serhiy
Шахтарю можна було і за 10 всунути-на бідних не попали .
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-1
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AK.228
Опорник… актуально 
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-2
OtsoCity
Дуже добре👍
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-3
Показать Скрыть 9 ответов
OtsoCity
Хтось знає, чому бовдур під нікнеймом fanny, ніколи не відповідає на питання, чому він не ходить на матчі лайна суркисів (динамо), можливо він інвалід чи боягуз!?
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-5
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