Срна обговорил с Гаттузо трансфер бразильца Шахтера

Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна рассказал о своем общении с итальянским наставником «Хайдука» Дженнаро Гаттузо, во время которого специалисты обсудили ряд кадровых вопросов – в том числе, потенциальный переезд одного из бразильских легионеров «горняков» в Хорватию.

«Два дня назад я ужинал с Дженнаро [Гаттузо]. Ему нужны два нападающих. Честно говоря, он нас тоже спрашивал. Была еще наша скаутская служба. Неважно, что кто-то думает, я всегда готов помочь «Хайдуку». Сегодня без двух крайних нападающих, которые имеют значение, вы не опасны. Я не вникаю в политику и идеи тренера «Хайдука», желаю ему и каждому тренеру «Хайдука» всего наилучшего, чтобы они стали чемпионами, но мы не можем поставить себя в такое положение, чтобы каждый год рассказывать одну и ту же историю и в итоге получалась одна и та же история. Нам всем уже стало скучно. Выиграть Кубок – это хорошо, но «Хайдуку» предстоит достичь гораздо более серьезных целей, а именно – выиграть чемпионат».

«Мы говорили о бразильце, но надо подождать и посмотреть, будет ли у него возможность перейти в «Хайдук». Сейчас он травмирован, он наш третий нападающий... Надо посмотреть, кто придет, а кто уйдет, а что касается «Хайдука», я всегда в распоряжении «Хайдука», у меня сердце «Хайдука», – сказал Срна.

В минувшем сезоне номинально третьим форвардом «Шахтера» являлся Эгиналду. Возможно, о нем и шла речь, хотя на текущий момент он не травмирован и вчера играл в спарринге против «Хайдука» (1:1).