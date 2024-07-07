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  4. Срна обговорил с Гаттузо трансфер бразильца Шахтера
Украина. Премьер лига
07 июля 2024, 10:25 |
944
3

Срна обговорил с Гаттузо трансфер бразильца Шахтера

О ком конкретно идет речь Дарио не уточнил, но, видимо, это Эгиналду

07 июля 2024, 10:25 |
944
3
Срна обговорил с Гаттузо трансфер бразильца Шахтера
24sata.hr. Дарио Срна (справа)

Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна рассказал о своем общении с итальянским наставником «Хайдука» Дженнаро Гаттузо, во время которого специалисты обсудили ряд кадровых вопросов – в том числе, потенциальный переезд одного из бразильских легионеров «горняков» в Хорватию.

«Два дня назад я ужинал с Дженнаро [Гаттузо]. Ему нужны два нападающих. Честно говоря, он нас тоже спрашивал. Была еще наша скаутская служба. Неважно, что кто-то думает, я всегда готов помочь «Хайдуку». Сегодня без двух крайних нападающих, которые имеют значение, вы не опасны. Я не вникаю в политику и идеи тренера «Хайдука», желаю ему и каждому тренеру «Хайдука» всего наилучшего, чтобы они стали чемпионами, но мы не можем поставить себя в такое положение, чтобы каждый год рассказывать одну и ту же историю и в итоге получалась одна и та же история. Нам всем уже стало скучно. Выиграть Кубок – это хорошо, но «Хайдуку» предстоит достичь гораздо более серьезных целей, а именно – выиграть чемпионат».

«Мы говорили о бразильце, но надо подождать и посмотреть, будет ли у него возможность перейти в «Хайдук». Сейчас он травмирован, он наш третий нападающий... Надо посмотреть, кто придет, а кто уйдет, а что касается «Хайдука», я всегда в распоряжении «Хайдука», у меня сердце «Хайдука», – сказал Срна.

В минувшем сезоне номинально третьим форвардом «Шахтера» являлся Эгиналду. Возможно, о нем и шла речь, хотя на текущий момент он не травмирован и вчера играл в спарринге против «Хайдука» (1:1).

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Дарио Срна Шахтер Донецк Хайдук Сплит Дженнаро Гаттузо трансферы УПЛ трансферы Эгиналду
Алексей Сливченко Источник: 24sata
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Pavel_i_CO
В днонэтскам клубі вже купа пєрдіньй, тепер ще буде ідіна...лду
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+1
ZloyDeda
Бразильці рублять баблішко і тікають з Шахтаря. Але вам видають це як переговори про трансфер
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0
Влад Тараненко
Невертона не було вчора в заявці, можливо все таки про нього мова, а не про Егіналду 
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0
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