Обкатали обновку. Шахтер сыграл вничью с Хайдуком на сборах

Чемпионат Европы-2024 в Германии постепенно подходит к своему завершению, поэтому совсем скоро возвращается большой клубный футбол. Не без фазы подготовки к новому сезону, конечно, ради чего, например, действующий чемпион Украины донецкий «Шахтер» и отправился в Словению на тренировочные сборы под руководством Марино Пушича.

И один товарищеский матч «горняки» уже успели провести до этого – обыграли боснийский «Сараево» без сверхусилий (4:1), опробовав при этом два полноценных состава. Примерно тот же сценарий мы ожидали увидеть и от второй игры «оранжево-черных», против хорватского «Хайдука» из города Сплит – третьей по силе команды своей страны по итогам прошлого сезона.

На этот раз изменилось в стартовом составе «Шахтера» только то, что Лассина Траоре играл на острие атаки, а не Даниил Сикан. А вот по рисунку игры разительных новаций мы не увидели. Разве что соперник напротив явно был в лучших кондициях, чем его предшественники, поэтому намучились с хорватами украинцы изрядно. Особенно с их опытным нападающим Марко Ливаей, который и помог забить Цапану в центре штрафной гол уже на 13 минуте.

В городе Крань в этот день была безумная жара, поэтому от команд ничего чрезмерного требовать не было необходимости. «Шахтер» что при счете не в свою пользу, что чуть позже, когда Траоре восстановил равновесие на табло ударом головой с подачи от Крыськива со штрафного с правого фланга, пытались играть в неторопливый футбол. То же делали и соперники, поэтому зрелищной эту игру не назовешь точно.

Во втором тайме – и подавно. Потому что снова у «горняков» появился второй состав, да и соперники не упустили возможность воспользоваться заменами. На сыгранности «Хайдука» это сказалось немного сильнее, поэтому единственный реальный голевой момент после перерыва создала именно команда Пушича. Но Глущенко помешал пробить в пустые ворота защитник, поэтому вырвать победу у «Шахтера» так и не получилось.

Следующий матч дончане проведут против английского «Ипсвич Таун», который только что вернулся в Премьер-лигу.

Товарищеский матч.

«Шахтер» – «Хайдук» – 1:1

Голы: Траоре, 28 – Цапан, 13

«Шахтер»: Ризнык – Азарови, Фарина, Назарина, Винисиус – Крыськив – Кевин, Марлон, Бондаренко, Швед – Траоре.



«Шахтер» (2-й тайм): Фесюн – Педриньо, Савченко, Лацабидзе, Козик – Глущенко, Сигеев – Сикан, Цуканов, Огарков – Эгиналду.

«Хайдук»: Лучич – Диалло, Уремович, Шарлия, Муфи – Сигур, Цапан – Саити, Пукштас, Калик – Ливая.

Стадион: «Станко Млакар» (Крань, Словения).

ШАХТЕР – ХАЙДУК. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 32°C