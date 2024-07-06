Шахтер Донецк

Товарищеский матч.

«Шахтер» – «Хайдук» - 0:0

«Шахтер»: Ризнык – Азарови, Фарина, Назарина, Винисиус – Крыськив – Кевин, Марлон, Бондаренко, Швед – Траоре.

Запасные: Твардовский, Фесюн, Педриньо, Козик, Савченко, Дрозд, Лацабидзе, Огарков, Эгиналду, Глущенко, Цуканов, Сигеев, Очеретько, Сикан.

«Хайдук»: Лучич – Диалло, Уремович, Шарлия, Муфи – Сигур, Капан – Саити, Пукштас, Калик – Ливая.

Запасные: Бульян, Калинич, Прпич, Шошич, Мелняк, Елез, Брайкович, Гргович, Дурдов, Юрак, Скелин, Скоко, Антунович.

Стадион: «Станко Млакар» (Крань, Словения).

В субботу, 6-го июля, состоится товарищеский матч, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и сплитский «Хайдук». Матч пройдет в Крани (Словения), на поле стадиона «Станко Млакар», начало в 19:30.

Чемпионы Украины продолжают готовится к новому сезону в Словении и уже успели сыграть первый контрольный матч – обыграли «Сараево» из Боснии и Герцеговины (4:1). Тогда Марино Пушич дал двум составам сыграть по тайму, а как будет на этот раз? Против «горняков» играет третья команда Хорватии по итогам прошлого сезона, которой вскоре предстоит провести матчи квалификации Лиги конференций УЕФА.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Хайдук», за которой можно следить в украинской версии сайта.