Шахтер Донецк

Донецкий «Шахтер» на предсезонном сборе в Словении в субботу, 6 июля, провел товарищеский поединок против хорватского клуба «Хайдук» (1:1).

«Горняки» пропустили первыми на 13-й минуте. На 28-й минуте счет сравнял нападающий Лассина Траоре. Больше голов команды не забивали.

Это был второй спарринг подопечных Марино Пушича в рамках подготовки к новому сезону. Напомним, в первой товарищеской игре они со счетом 4:1 разгромили «Сараево» из Боснии и Герцеговины.

Товарищеский матч.

«Шахтер» – «Хайдук» – 1:1

Голы: Траоре, 28 – Цапан, 13

Шахтер – Хайдук – 1:1. Как забил Траоре. Видео голов и обзор матча