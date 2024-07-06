Шахтер Донецк

Шахтер – Хайдук – 1:1. Как забил Траоре. Видео голов и обзор матча
«Горняки» сыграли второй матч на летнем сборе в Словении
Донецкий «Шахтер» на предсезонном сборе в Словении в субботу, 6 июля, провел товарищеский поединок против хорватского клуба «Хайдук» (1:1).
«Горняки» пропустили первыми на 13-й минуте. На 28-й минуте счет сравнял нападающий Лассина Траоре. Больше голов команды не забивали.
Это был второй спарринг подопечных Марино Пушича в рамках подготовки к новому сезону. Напомним, в первой товарищеской игре они со счетом 4:1 разгромили «Сараево» из Боснии и Герцеговины.
Товарищеский матч.
«Шахтер» – «Хайдук» – 1:1
Голы: Траоре, 28 – Цапан, 13
Шахтер – Хайдук – 1:1. Как забил Траоре. Видео голов и обзор матча
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