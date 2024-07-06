Шахтер Донецк

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06.07.2024 19:30 – FT 1 : 1
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Украина. Премьер лига
06 июля 2024, 22:10 |
266
0

Шахтер – Хайдук – 1:1. Как забил Траоре. Видео голов и обзор матча

«Горняки» сыграли второй матч на летнем сборе в Словении

06 июля 2024, 22:10 |
266
0
Шахтер – Хайдук – 1:1. Как забил Траоре. Видео голов и обзор матча
ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» на предсезонном сборе в Словении в субботу, 6 июля, провел товарищеский поединок против хорватского клуба «Хайдук» (1:1).

«Горняки» пропустили первыми на 13-й минуте. На 28-й минуте счет сравнял нападающий Лассина Траоре. Больше голов команды не забивали.

Это был второй спарринг подопечных Марино Пушича в рамках подготовки к новому сезону. Напомним, в первой товарищеской игре они со счетом 4:1 разгромили «Сараево» из Боснии и Герцеговины.

Товарищеский матч.

«Шахтер» – «Хайдук» – 1:1

Голы: Траоре, 28 – Цапан, 13

Шахтер – Хайдук – 1:1. Как забил Траоре. Видео голов и обзор матча

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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