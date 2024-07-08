ПУШИЧ: «Было несколько нарушений, которые рефери должен был заметить»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Марино Пушич рассказал о впечатлениях от контрольного матча против «Хайдука».

– Мистер, «Шахтер» сыграл второй спарринг на сборах в Словении. Как можете его проанализировать?

– Очень интересная игра против чрезвычайно сложного оппонента. В целом мне понравился ход событий, за исключением нескольких первых минут, но потом мы исправились и хорошо действовали на мяче. Это ничья, однако во втором тайме мы создали много хороших моментов, и качество игры было действительно очень высоким. Было несколько нарушений, которые, на мой взгляд, рефери должен был заметить, но он их не увидел. В любом случае я доволен матчем: была интенсивность, движение с хорошей эффективностью, поэтому этот поединок можно считать отличной тренировочной сессией.

– Каковы основные требования к игрокам во время таких матчей?

– Есть две вещи. Прежде всего – интенсивность игры. Мы должны работать над нашей физической формой, подготовка должна быть на высоком уровне. Второе – как мы играем. Как я уже сказал, во втором тайме мы улучшили игру, и я хочу видеть все наши главные принципы игры во время матчей – не важно, с мячом мы или без него. И сейчас у нас была хорошая возможность увидеть команду под высоким прессингом. Возможно, мы были не в самой свежей форме, но я очень доволен подходом своих футболистов к этой игре.

– Если говорить о физической форме, то в каких кондициях сейчас игроки?

– Мы на хорошем пути. У нас есть цели, которые мы поставили перед собой, и уже успели их достичь за эти две недели и даже сделать больше. Считаю, что это прекрасно. У нас нет травм сейчас, мы улучшаем наше физическое состояние, и, как вы могли увидеть по игре, команда находится действительно на очень высоком уровне.

– Перед матчем у вас была теплая встреча с Дженнаро Гаттузо. О чем успели поговорить?

– Знаем друг друга очень-очень давно и играли друг против друга, поэтому это всегда теплая встреча. Пошутили, ничего особенного, просто два коллеги, которые давно не виделись.

– Накануне «Шахтер» презентовал новую форму, и мы увидели команду в синее-желтой. Как вам?

– Она невероятная, я её уже люблю! Должен сказать, что все три комплекта выглядят хорошо, но особенно – эта форма. Я её действительно очень люблю, ведь в ней скрыт большой смысл.

– После матча с «Хайдуком» вы даете команде два выходных. А какие планы на дальнейшее?

– Да, мы действительно очень нуждаемся в этом отдыхе. Команда тяжело работала и должна освежиться. Приятно, что возвращаются наши сборники, так что на следующей неделе сможем привлечь наш состав в полном виде. И начнем полноценную подготовку в максимальном составе вместе с его второй частью, которая ещё не была вовлечена в сборы. Конечно, некоторые игроки, которые участвовали в матчах за национальную сборную, были в отпуске и нуждаются в некотором времени на адаптацию. Но, как я уже говорил ранее, я доволен подходом и желанием своих игроков, так что работаем по графику.

Стоит напомнить, что второй матч «Шахтера» на сборах в Словении завершился со счетом 1:1.