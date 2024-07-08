Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПУШИЧ: «Было несколько нарушений, которые рефери должен был заметить»
Товарищеские матчи
Шахтер Донецк
06.07.2024 19:30 – FT 1 : 1
Хайдук Сплит
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
08 июля 2024, 12:16 |
236
2

ПУШИЧ: «Было несколько нарушений, которые рефери должен был заметить»

Главный тренер донецкого «Шахтера» рассказал о впечатлениях от контрольного матча против «Хайдука»

08 июля 2024, 12:16 |
236
2
ПУШИЧ: «Было несколько нарушений, которые рефери должен был заметить»
ФК Шахтёр. Марино Пушич

Главный тренер донецкого «Шахтера» Марино Пушич рассказал о впечатлениях от контрольного матча против «Хайдука».

– Мистер, «Шахтер» сыграл второй спарринг на сборах в Словении. Как можете его проанализировать?

– Очень интересная игра против чрезвычайно сложного оппонента. В целом мне понравился ход событий, за исключением нескольких первых минут, но потом мы исправились и хорошо действовали на мяче. Это ничья, однако во втором тайме мы создали много хороших моментов, и качество игры было действительно очень высоким. Было несколько нарушений, которые, на мой взгляд, рефери должен был заметить, но он их не увидел. В любом случае я доволен матчем: была интенсивность, движение с хорошей эффективностью, поэтому этот поединок можно считать отличной тренировочной сессией.

– Каковы основные требования к игрокам во время таких матчей?

– Есть две вещи. Прежде всего – интенсивность игры. Мы должны работать над нашей физической формой, подготовка должна быть на высоком уровне. Второе – как мы играем. Как я уже сказал, во втором тайме мы улучшили игру, и я хочу видеть все наши главные принципы игры во время матчей – не важно, с мячом мы или без него. И сейчас у нас была хорошая возможность увидеть команду под высоким прессингом. Возможно, мы были не в самой свежей форме, но я очень доволен подходом своих футболистов к этой игре.

– Если говорить о физической форме, то в каких кондициях сейчас игроки?

– Мы на хорошем пути. У нас есть цели, которые мы поставили перед собой, и уже успели их достичь за эти две недели и даже сделать больше. Считаю, что это прекрасно. У нас нет травм сейчас, мы улучшаем наше физическое состояние, и, как вы могли увидеть по игре, команда находится действительно на очень высоком уровне.

– Перед матчем у вас была теплая встреча с Дженнаро Гаттузо. О чем успели поговорить?

– Знаем друг друга очень-очень давно и играли друг против друга, поэтому это всегда теплая встреча. Пошутили, ничего особенного, просто два коллеги, которые давно не виделись.

– Накануне «Шахтер» презентовал новую форму, и мы увидели команду в синее-желтой. Как вам?

– Она невероятная, я её уже люблю! Должен сказать, что все три комплекта выглядят хорошо, но особенно – эта форма. Я её действительно очень люблю, ведь в ней скрыт большой смысл.

– После матча с «Хайдуком» вы даете команде два выходных. А какие планы на дальнейшее?

– Да, мы действительно очень нуждаемся в этом отдыхе. Команда тяжело работала и должна освежиться. Приятно, что возвращаются наши сборники, так что на следующей неделе сможем привлечь наш состав в полном виде. И начнем полноценную подготовку в максимальном составе вместе с его второй частью, которая ещё не была вовлечена в сборы. Конечно, некоторые игроки, которые участвовали в матчах за национальную сборную, были в отпуске и нуждаются в некотором времени на адаптацию. Но, как я уже говорил ранее, я доволен подходом и желанием своих игроков, так что работаем по графику.

Стоит напомнить, что второй матч «Шахтера» на сборах в Словении завершился со счетом 1:1.

По теме:
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Ожидаем приезда в Движение двух легионеров»
Динамо – Падерборн. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сборная Украины U-20 в контрольном матче победила сверстников из Грузии
Марино Пушич контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи Шахтер Донецк
Алексей Тиньков Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 08 июля 2024, 01:06 23
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты

Чемпионат Европы по футболу проходит в Германии с 14 июня по 14 июля

Реал нацелился на трансфер очередной суперзвезды. Но есть два конкурента
Футбол | 08 июля 2024, 12:26 0
Реал нацелился на трансфер очередной суперзвезды. Но есть два конкурента
Реал нацелился на трансфер очередной суперзвезды. Но есть два конкурента

Мадридский клуб хочет купить Йозуа Киммиха

Известно, кто может заменить Реброва в сборной Украины после Евро-2024
Футбол | 08.07.2024, 11:31
Известно, кто может заменить Реброва в сборной Украины после Евро-2024
Известно, кто может заменить Реброва в сборной Украины после Евро-2024
Майк Тайсон назвал «самого сенсационного» бойца за всю историю бокса
Бокс | 08.07.2024, 07:37
Майк Тайсон назвал «самого сенсационного» бойца за всю историю бокса
Майк Тайсон назвал «самого сенсационного» бойца за всю историю бокса
Минус Радукану и Гофф. Определена половина участниц 1/4 финала Уимблдона
Теннис | 08.07.2024, 00:20
Минус Радукану и Гофф. Определена половина участниц 1/4 финала Уимблдона
Минус Радукану и Гофф. Определена половина участниц 1/4 финала Уимблдона
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Burevestnik
таки так...  
скавуління тренерів ШеДе в бік рефері - це діагноз клубу.
Ответить
0
DK1961
ЛЮБОЙ тренер, приходящий в фк Крыса, обязательно начинает говорить словами луческу. Пушич ещё долго держался...
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
300 тысяч фанатов подписали петицию о переигровке матча Испания – Германия
300 тысяч фанатов подписали петицию о переигровке матча Испания – Германия
07.07.2024, 13:32 14
Футбол
Капитан Германии выступил с заявлением после вылета сборной с Евро-2024
Капитан Германии выступил с заявлением после вылета сборной с Евро-2024
06.07.2024, 09:44
Футбол
«Ему сильно досталось». Эдди Хирн рассказал, победит ли Усик снова Фьюри
«Ему сильно досталось». Эдди Хирн рассказал, победит ли Усик снова Фьюри
06.07.2024, 08:06 1
Бокс
Нидерланды – Турция – 2:1. Мощный камбек от оранжевых. Видео голов, обзор
Нидерланды – Турция – 2:1. Мощный камбек от оранжевых. Видео голов, обзор
07.07.2024, 00:58 5
Футбол
В УЕФА объяснили, почему судья не назначил пенальти за игру рукой Кукурельи
В УЕФА объяснили, почему судья не назначил пенальти за игру рукой Кукурельи
07.07.2024, 12:59 27
Футбол
Англия – Швейцария – 1:1 (5:3 по пенальти). Обзор четвертьфинала Евро
Англия – Швейцария – 1:1 (5:3 по пенальти). Обзор четвертьфинала Евро
06.07.2024, 22:22
Футбол
Магучих побила мировой рекорд в прыжках в высоту, который держался 37 лет
Магучих побила мировой рекорд в прыжках в высоту, который держался 37 лет
07.07.2024, 18:10 85
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем