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  4. Бавария отказалась продлевать контракт со своей звездой
Германия
08 июля 2024, 23:26 |
638
0

Бавария отказалась продлевать контракт со своей звездой

Альфонсо Дэвис все ближе к уходу из клуба

08 июля 2024, 23:26 |
638
0
Бавария отказалась продлевать контракт со своей звездой
Getty Images/Global Images Ukraine. Альфонсо Дэвис

Руководство «Баварии» приняло решение не продлевать контракт со звездным латералем команды Альфонсо Дэвисом. Об этом сообщают немецкие СМИ.

Нынешнее соглашение с 23-летним канадцем истекает летом 2025 года. Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль был готов пойти на уступки Дэвису по поводу условий контракта, и стороны почти согласовали новое соглашение.

Однако в последний момент продление контракта заблокировал наблюдательный совет «Баварии», который оказался не готов тратить на продление контракта с Дэвисом более 50 миллионов евро.

С высокой долей вероятности, 23-летний канадец покинет Мюнхен нынешним летом. Интерес к Дэвису проявляет «Реал».

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Бавария Альфонсо Дэвис продление контракта Реал Мадрид трансферы трансферы Бундеслиги
Олег Дидух Источник: Kicker
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