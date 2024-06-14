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Испания
14 июня 2024, 07:48 | Обновлено 14 июня 2024, 07:52
1274
0

Первый после Мбаппе. Реал близок к подписанию звезды Баварии

Дэвис является одной из главных трансферных целей клуба

14 июня 2024, 07:48 | Обновлено 14 июня 2024, 07:52
1274
0
Первый после Мбаппе. Реал близок к подписанию звезды Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine. Альфонсо Дэвис

По информации испанских СМИ, «Реал» близок к подписанию звездного латераля «Баварии» Альфонсо Дэвиса, у которого остался год по контракту мюнхенским клубом.

«Бавария» предложила канадцу новый договор, но условия далеки от тех, которые хочет игрок и которые готов предложить «Реал».

Мадридский клуб хотел бы договориться о разумной сумме отступных в 35-40 миллионов евро, чтобы забрать Дэвиса сейчас, а не ждать еще год, когда он станет свободным агентом.

Сообщается, что для «Реала» Альфонсо является главной трансферной целью после Килиана Мбаппе, с которым уже подписали контракт.

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трансферы Бавария Реал Мадрид трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги Альфонсо Дэвис
Иван Зинченко Источник: ESPN
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