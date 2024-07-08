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Уимблдон
08 июля 2024, 17:23 | Обновлено 08 июля 2024, 18:04
3136
6

ВИДЕО. Свитолина не сдержала слез после матча 1/8 финала на Уимблдоне

Элина призналась, что ей нелегко было выходить на корт после новостей о ракетном обстреле рф

08 июля 2024, 17:23 | Обновлено 08 июля 2024, 18:04
3136
6
ВИДЕО. Свитолина не сдержала слез после матча 1/8 финала на Уимблдоне
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Элина Свитолина не сдержала слез после матча 1/8 финала на Уимблдоне против китаянки Ван Синьюй – 6:2, 6:1.

«Сегодня было хорошее выступление с моей стороны... Это был очень сложный день для украинцев (вытирает слезы, аплодисменты на трибунах – прим.). Нелегко было фокусироваться на матче. Невероятно тяжело было читать новости с самого утра. Я рада, что сегодня так сыграла и одержала победу.

Спасибо болельщикам за вашу поддержку», – сказала украинская теннисистка.

Отметим, что Свитолина вышла на этот матч с черной лентой в связи с трагедией во время утренней атаки российского агрессора по детской больнице «Охматдет» в Киеве и в других городах Украины.

В следующем раунде Элина сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.

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Владимир Клепач Источник: Setanta Sports Ukraine
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Комментарии 6
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aleks8-48
Я гадав-невже сепарский мегого і це інтервью закодує??? Ось де ворог не менш підступний, чим той,хто сьогодні бомбив дитячу лікарню. Поздоровляю "спорт юа
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-3
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umnuy2
сидят с напиточками некоторые ржут...уже большинству пох на нас и флагов уже давно нет в поддержку на мироприятиях...золотой миллиард не напрягается голову не забивает
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-6
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