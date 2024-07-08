ВИДЕО. Свитолина не сдержала слез после матча 1/8 финала на Уимблдоне

Украинская теннисистка Элина Свитолина не сдержала слез после матча 1/8 финала на Уимблдоне против китаянки Ван Синьюй – 6:2, 6:1.

«Сегодня было хорошее выступление с моей стороны... Это был очень сложный день для украинцев (вытирает слезы, аплодисменты на трибунах – прим.). Нелегко было фокусироваться на матче. Невероятно тяжело было читать новости с самого утра. Я рада, что сегодня так сыграла и одержала победу.

Спасибо болельщикам за вашу поддержку», – сказала украинская теннисистка.

Отметим, что Свитолина вышла на этот матч с черной лентой в связи с трагедией во время утренней атаки российского агрессора по детской больнице «Охматдет» в Киеве и в других городах Украины.

В следующем раунде Элина сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.