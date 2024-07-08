Свитолина разгромила китаянку на пути в 1/4 финала Уимблдона

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№21 WTA) пробилась в 1/4 финала на Уимблдоне.

В матче четвертого раунда 21-я сеяная украинка уверенно переиграла китаянку Ван Синьюй (№42 WTA).

Уимблдон. Четвертый круг

Элина Свитолина (Украина) – Ван Синьюй (Китай) – 6:2, 6:1

Это была 1-я встреча теннисисток. Свитолина в третий раз в карьере вышла в четвертьфинал травяного мейджора. Ее лучший результат на Уимблдоне – полуфинал (2019, 2023).

Свитолина вышла на этот матч с черной лентой в связи с трагедией во время утренней атаки российского агрессора по детской больнице «Охматдет» в Киеве и в других городах Украины.

В текущем сезоне у Элины уже 10 выигранных матчей в сумме на мейджорах, лучший результат за сезон в карьере – 15 (2019 год).

В следующем раунде Свитолина сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (№4 WTA), с матча против которой снялась Анна Калинская. Отметим, что именно Рыбакина выбила Элину в 1/8 финала Ролан Гаррос.

Getty Images/Global Images Ukraine. Ван Синьюй