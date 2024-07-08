Свитолина разгромила китаянку на пути в 1/4 финала Уимблдона
В следующем раунде Элина сразится с главной фавориткой турнира
Украинская теннисистка Элина Свитолина (№21 WTA) пробилась в 1/4 финала на Уимблдоне.
В матче четвертого раунда 21-я сеяная украинка уверенно переиграла китаянку Ван Синьюй (№42 WTA).
Уимблдон. Четвертый круг
Элина Свитолина (Украина) – Ван Синьюй (Китай) – 6:2, 6:1
Это была 1-я встреча теннисисток. Свитолина в третий раз в карьере вышла в четвертьфинал травяного мейджора. Ее лучший результат на Уимблдоне – полуфинал (2019, 2023).
Свитолина вышла на этот матч с черной лентой в связи с трагедией во время утренней атаки российского агрессора по детской больнице «Охматдет» в Киеве и в других городах Украины.
В текущем сезоне у Элины уже 10 выигранных матчей в сумме на мейджорах, лучший результат за сезон в карьере – 15 (2019 год).
В следующем раунде Свитолина сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (№4 WTA), с матча против которой снялась Анна Калинская. Отметим, что именно Рыбакина выбила Элину в 1/8 финала Ролан Гаррос.
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Наступна гра для Еліни - фактично прихований фінал. Головна фаворитка турніру серед усіх, хто залишився, до того ж, кацапка, хоч би під яким прапором вона не ховалася. Зрозуміло, що Рибакіна - фаворитка, але шанси все одно будуть. Якщо вдасться зберегти концентрацію й не ламатися під потужністю кацапки, то все можливо.
Браво, це було насправді круто!
Перемоги над Рибакіною для Еліни аж ніяк не терра інкогніта, тож попри те, що "казашка" буде фаворитом, можна дивитися в майбутнє з обережним оптимізмом.
Окреме ДЯКУЮ за флеш-інтерв`ю, україночка.
Пішов шукати запис матчу на сайті Сетанти.
(випив все, що можливо ) ..
Велика вдячність Еліні за її досягнення та вчинки!
Але в чвертьфіналі буде зовсім інша гра, "казашка" точно не буде хвилюватися так, як китаянка. Тут головне, щоб на фоні незворушності Рибакіної не розхвилювалася сама Еліна.