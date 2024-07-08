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  4. Свитолина разгромила китаянку на пути в 1/4 финала Уимблдона
Уимблдон
08 июля 2024, 17:06 | Обновлено 08 июля 2024, 17:29
7074
26

Свитолина разгромила китаянку на пути в 1/4 финала Уимблдона

В следующем раунде Элина сразится с главной фавориткой турнира

08 июля 2024, 17:06 | Обновлено 08 июля 2024, 17:29
7074
26
Свитолина разгромила китаянку на пути в 1/4 финала Уимблдона
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№21 WTA) пробилась в 1/4 финала на Уимблдоне.

В матче четвертого раунда 21-я сеяная украинка уверенно переиграла китаянку Ван Синьюй (№42 WTA).

Уимблдон. Четвертый круг
Элина Свитолина (Украина) – Ван Синьюй (Китай) – 6:2, 6:1

Это была 1-я встреча теннисисток. Свитолина в третий раз в карьере вышла в четвертьфинал травяного мейджора. Ее лучший результат на Уимблдоне – полуфинал (2019, 2023).

Свитолина вышла на этот матч с черной лентой в связи с трагедией во время утренней атаки российского агрессора по детской больнице «Охматдет» в Киеве и в других городах Украины.

В текущем сезоне у Элины уже 10 выигранных матчей в сумме на мейджорах, лучший результат за сезон в карьере – 15 (2019 год).

В следующем раунде Свитолина сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (№4 WTA), с матча против которой снялась Анна Калинская. Отметим, что именно Рыбакина выбила Элину в 1/8 финала Ролан Гаррос.

Getty Images/Global Images Ukraine. Ван Синьюй
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

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Элина Свитолина Ван Синьюй Уимблдон-2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 26
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Stanislav Matusevych
Третій поспіль крутий матч від Еліни. Дуже сконцентрований та активний теніс, і чергова перемога. І зворушливе флеш-інтерв'ю, що точно було сьогодні не зайвим.
Наступна гра для Еліни - фактично прихований фінал. Головна фаворитка турніру серед усіх, хто залишився, до того ж, кацапка, хоч би під яким прапором вона не ховалася. Зрозуміло, що Рибакіна - фаворитка, але шанси все одно будуть. Якщо вдасться зберегти концентрацію й не ламатися під потужністю кацапки, то все можливо.
Браво, це було насправді круто!
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+24
Показать Скрыть 4 ответа
C.Пеклов
Молодець,ще раз молодець!Сльози в інтерв'ю після матчу нагадалі глядачам ,що зараз діється в Україні.
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+15
Андрій Шевченко
Слава, Слава Україні і Світоліній Еліні !
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+14
introvert
Еліна впоралася з китаянкою так швидко, що я зміг зачепити лише пару геймів лайву (світло включили рівно о п`ятій). Можу сказати з цього приводу лише одне: браво, красуня!
Перемоги над Рибакіною для Еліни аж ніяк не терра інкогніта, тож попри те, що "казашка" буде фаворитом, можна дивитися в майбутнє з обережним оптимізмом.
Окреме ДЯКУЮ за флеш-інтерв`ю, україночка.
Пішов шукати запис матчу на сайті Сетанти.
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+12
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Sit Simurg
Я страшенно радий за цю перемогу Еліни !!
(випив все, що можливо ) ..
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+11
Arctic
Головне щоб команда Еліни підтримала її і вона змогла відновитися фізично і головне психологічно і налаштуватися на Чвертьфінал.
Велика вдячність Еліні за її досягнення та вчинки!
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+11
pricolist
Як я й говорив під іншою новиною, Еліна у нас номер 1. Справжня красуня, так впевнено зіграла. 
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+9
Vlad Holl
За зовнішньою легкістю , видно ,що пророблена неймовірно велика робота. Еліна завжди була бійцем і красою України , чекаємо  перемоги над сєльодкой . 
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+9
Показать Скрыть 2 ответа
mevast
Сама легка перемога Еліни.  ЇЇ гра на турнірі перевершила очікування ( хоча і не була бездоганною).  Далі серйозне випробування. Побажаємо вдалої гри та переможного результату. Окрема подяка за її активну громадянську позицію.
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+8
Макс Максов
Дуже впевнено, молодець Еля! Чекаємо і надалі такої гри!
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+8
C.Пеклов
Краса і гордість України-гра Світоліної Еліни!
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+7
Alehandro
Суперниця не найсильніша, але, головне, що не було недооцінки. Зібрано, впевнено. Подача була сьогодні така, як треба... Тільки гра біля сітки традиційно підводила - таких дитячих помилок треба не допускати...
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+7
Nordenus
Еліна у гарній формі. Але проти Рибакіной буде тяжко...
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+5
Олександр Науменко
Еліна ламає всі прогнози більшості "експертів". Вітаю з поверненням в ТОП-30 і проривом в ТОП-20 гонки.
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+4
Показать Скрыть 1 ответ
Андрій Заліщук
ну ти і монстр Еліночко, просто порвала цзиньпиня того за всю Україну, за всіх наших діточок, була на куражі
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+2
Анна Савоськіна
Еліна просто справжня україночка!!! Дякуємо, успіху далі
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+2
introvert
Подивився матч у запису й можу констатувати приємну тенденцію цього Вімблдону: Еліна додає від матчу до матчу. Так тримати.
Але в чвертьфіналі буде зовсім інша гра, "казашка" точно не буде хвилюватися так, як китаянка. Тут головне, щоб на фоні незворушності Рибакіної не розхвилювалася сама Еліна.
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+1
30263
МОЛОДЕЦЬ!!! (вимкнули світло на подачі Еліни на матч)
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0
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