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  4. Сделка будет закрыта. Именитый клуб согласился заплатить за Довбика €40 млн
Испания
08 июля 2024, 11:14 | Обновлено 08 июля 2024, 11:18
2161
1

Сделка будет закрыта. Именитый клуб согласился заплатить за Довбика €40 млн

Артем должен стать игроком «Атлетико»

08 июля 2024, 11:14 | Обновлено 08 июля 2024, 11:18
2161
1
Сделка будет закрыта. Именитый клуб согласился заплатить за Довбика €40 млн
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

27-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что Артем решил остаться в «Жироне», поскольку он хочет играть только в Ла Лиге, а «Атлетико» пока не может договориться с «Жироной» о трансфере. Однако по информации журналистки Ирен Хункеры, мадридский клуб таки согласился заплатить каталонцам 40 миллионов евро и в ближайшие дни соглашение о трансфере Артема в «Атлетико» будет закрыто. Артем будет получать в клубе зарплату в 3.5 миллиона евро в год.

Артем стал лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги 2023/24. У украинца – 24 гола. Он обошел Александера Серлота из «Вильярреала», на счету которого 23 забитых мяча.

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трансферы Жирона Атлетико Мадрид Артем Довбик трансферы Ла Лиги
Дмитро Олійник Источник: X (Twitter)
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