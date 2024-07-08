Сделка будет закрыта. Именитый клуб согласился заплатить за Довбика €40 млн

27-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что Артем решил остаться в «Жироне», поскольку он хочет играть только в Ла Лиге, а «Атлетико» пока не может договориться с «Жироной» о трансфере. Однако по информации журналистки Ирен Хункеры, мадридский клуб таки согласился заплатить каталонцам 40 миллионов евро и в ближайшие дни соглашение о трансфере Артема в «Атлетико» будет закрыто. Артем будет получать в клубе зарплату в 3.5 миллиона евро в год.

Артем стал лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги 2023/24. У украинца – 24 гола. Он обошел Александера Серлота из «Вильярреала», на счету которого 23 забитых мяча.