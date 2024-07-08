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  4. Шевченко выступил с заявлением после удара по Охматдету оккупантами из рф
Украина. Премьер лига
08 июля 2024, 14:33 | Обновлено 08 июля 2024, 14:36
5604
4

Шевченко выступил с заявлением после удара по Охматдету оккупантами из рф

Глава УАФ обратился к цивилизованному миру

08 июля 2024, 14:33 | Обновлено 08 июля 2024, 14:36
5604
4
Шевченко выступил с заявлением после удара по Охматдету оккупантами из рф
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко отреагировал на ракетный удар армией россии по детской больнице Охматдет в Киеве, который произошел утром 8 июля.

«Более 40 ракет выпустила россия по Украине сегодня утром. Одна из них серьезно повредила главное здание крупнейшей детской больницы в Украине – Охматдета, где ежегодно лечится более 20 000 детей. Количество пострадавших неизвестно, киевляне пришли разбирать завалы.

Варварский обстрел – еще одно ужасное свидетельство, что Украина воюет с террористами и борется за свое существование.

Мир должен видеть, что происходит в стране ежедневно. Помогайте Украине выстоять», – написал Шевченко в инстаграме.

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российско-украинская война Вооруженные силы Украины Андрей Шевченко Украинская ассоциация футбола
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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Комментарии 4
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Jeka23
"Скільки їм ще рук і ніг принести", щоб вони нарешті усвідомили, що коїться? А насправді. все це наші "партнери" і так знають. Хотіли б, вже б давно все б дали і поставили на місце тих болотних терористів...
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contr
Із Лондона хрюкнув ? Еееееееее беееееее меееееее
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-1
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