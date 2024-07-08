Шевченко выступил с заявлением после удара по Охматдету оккупантами из рф

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко отреагировал на ракетный удар армией россии по детской больнице Охматдет в Киеве, который произошел утром 8 июля.

«Более 40 ракет выпустила россия по Украине сегодня утром. Одна из них серьезно повредила главное здание крупнейшей детской больницы в Украине – Охматдета, где ежегодно лечится более 20 000 детей. Количество пострадавших неизвестно, киевляне пришли разбирать завалы.

Варварский обстрел – еще одно ужасное свидетельство, что Украина воюет с террористами и борется за свое существование.

Мир должен видеть, что происходит в стране ежедневно. Помогайте Украине выстоять», – написал Шевченко в инстаграме.