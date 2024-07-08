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08 июля 2024, 23:59 | Обновлено 09 июля 2024, 00:16
206
0

ФОТО. Украина U-19 продолжает подготовку к Евро-2024. Впереди – спарринг

Команда Дмитрия Михайленко 9 июля сыграет с командой «Олимпия» Эльблонг

08 июля 2024, 23:59 | Обновлено 09 июля 2024, 00:16
206
0
ФОТО. Украина U-19 продолжает подготовку к Евро-2024. Впереди – спарринг
УАФ

Юношеская сборная Украины (футболисты не старше 2005 г.р.) продолжает сбор в Польше, готовясь к финальной части чемпионата Европы 2024 U-19.

9 июля подопечные Дмитрия Михайленко проведут спарринг с клубом «Олимпия» Эльблонг, представляющим третью местную футбольную лигу.

В официальную заявку команды на Евро-2024 попадут три вратаря (один из них – резервный) и 18 полевых игроков.

Состав юношеской сборной Украины U-19

Вратари: Маркиан Бакус («Рух» Львов), Вячеслав Суркис («Динамо» Киев), Владислав Крапивцов («Днепр-1»).

Защитники: Тарас Михавко, Назар Балаба, Алексей Гусев (все – «Динамо» Киев), Николай Огарков, Антон Дрозд (оба – «Шахтер» Донецк), Максим Мельниченко («Днепр-1»), Кирилл Дигтярь («Металлист» Харьков) ).

Полузащитники: Виктор Цуканов («Шахтер» Донецк), Даниил Ващенко («Александрия»), Андрей Маткевич («Динамо» Киев), Самуэль Обинайя («Металлист 1925» Харьков), Рамик Гаджиев («Днепр-1»), Геннадий Синчук («Металлист» Харьков), Александр Фетько («Карпаты» Львов), Даниил Кревсун («Боруссия» Д, Германия), Максим Деркач (РФШ, Латвия), Тимур Тутеров («Сандерленд», Англия), Кристиан Шевченко («Уотфорд», Англия).

Нападающие: Матвей Пономаренко (Динамо Киев), Дмитрий Богданов (Динамо Дрезден, Германия).

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Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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