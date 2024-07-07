МЕЛЬНИЧЕНКО: «Готовимся к старту. Максимальная задача – выиграть Евро U-19»

Юношеская сборная Украины (футболисты не старше 2005 г.р.) продолжает сбор, готовясь к финальной части чемпионата Европы-2024 U-19.

Процесс подготовки и цель, поставленную перед командой на этих соревнованиях, прокомментировал игрок сборной Украины U-19 Максим Мельниченко.

«Настроение у нас положительное, все рады видеть друг друга. Понемногу готовимся к старту чемпионата Европы.

Будем ставить перед собой максимальную задачу. Это выиграть чемпионат. А минимальное – попасть на чемпионат мира U-20».

Континентальное первенство Евро-2024 U-19 пройдет с 15 по 28 июля в Северной Ирландии. 9 июля сборная Украины U-19 проведет контрольный матч с командой Польши.