МЕЛЬНИЧЕНКО: «Готовимся к старту. Максимальная задача – выиграть Евро U-19»
Юношеская сборная Украины U-19 продолжает подготовку к Евро-2024 U-19
Юношеская сборная Украины (футболисты не старше 2005 г.р.) продолжает сбор, готовясь к финальной части чемпионата Европы-2024 U-19.
Процесс подготовки и цель, поставленную перед командой на этих соревнованиях, прокомментировал игрок сборной Украины U-19 Максим Мельниченко.
«Настроение у нас положительное, все рады видеть друг друга. Понемногу готовимся к старту чемпионата Европы.
Будем ставить перед собой максимальную задачу. Это выиграть чемпионат. А минимальное – попасть на чемпионат мира U-20».
Континентальное первенство Евро-2024 U-19 пройдет с 15 по 28 июля в Северной Ирландии. 9 июля сборная Украины U-19 проведет контрольный матч с командой Польши.
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