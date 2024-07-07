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Молодежные турниры
07 июля 2024, 23:23 | Обновлено 07 июля 2024, 23:29
176
0

МЕЛЬНИЧЕНКО: «Готовимся к старту. Максимальная задача – выиграть Евро U-19»

Юношеская сборная Украины U-19 продолжает подготовку к Евро-2024 U-19

07 июля 2024, 23:23 | Обновлено 07 июля 2024, 23:29
176
0
МЕЛЬНИЧЕНКО: «Готовимся к старту. Максимальная задача – выиграть Евро U-19»
УАФ. Максим Мельниченко

Юношеская сборная Украины (футболисты не старше 2005 г.р.) продолжает сбор, готовясь к финальной части чемпионата Европы-2024 U-19.

Процесс подготовки и цель, поставленную перед командой на этих соревнованиях, прокомментировал игрок сборной Украины U-19 Максим Мельниченко.

«Настроение у нас положительное, все рады видеть друг друга. Понемногу готовимся к старту чемпионата Европы.

Будем ставить перед собой максимальную задачу. Это выиграть чемпионат. А минимальное – попасть на чемпионат мира U-20».

Континентальное первенство Евро-2024 U-19 пройдет с 15 по 28 июля в Северной Ирландии. 9 июля сборная Украины U-19 проведет контрольный матч с командой Польши.

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Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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